COME STA CYPRIEN SARRAZIN DOPO L’INCIDENTE A BORMIO

Paura a Bormio per la caduta in allenamento di Cyprien Sarrazin: lo sciatore francese è finito in terapia intensiva per un ematoma cranico per il quale in serata deve sottoposto a un intervento chirurgico. Durante le prove cronometrate della discesa libera ha perso il controllo degli sci ed è atterrato pesantemente sulla neve. Anche se l’airbag è scattato subito, l’atleta ha colpito la testa e perso i sensi, finendo contro le reti di protezioni.

Sarrazin si è ripreso, ma sul posto è intervenuto un elisoccorso per trasportarlo all’ospedale di Sondalo per gli esami del caso, da cui è emerso che ha un ematoma subdurale al cervello per il quale è stato ricoverato in terapia intensiva neurologica ed è previsto un intervento in serata per il drenaggio della ferita.

Nel frattempo, sono divampate le polemiche per come è stato preparato Stelvio, in quanto la pista è apparsa “mossa” per il ghiaccio lungo il tracciato. Infatti, il connazionale Allegre dopo la prova ha dichiarato a Eurosport France che “non sanno come preparare una pista” e che “non è rispettoso per gli atleti” creare queste situazioni pericolose, al punto tale da arrivare a dire che non meritano di organizzare le Olimpiadi invernali.

“INTERVENTO PER EMATOMA INTRACRANICO”

Le polemiche sulla preparazione della pista Stelvio, dove si è infortunato anche l’italiano Pietro Zazzi, è poi rientrata. L’italiano, comunque, ha riportato una frattura composta della tibia e del perone della gamba destra ed è stato trasportato a Milano, dove verrà operato sabato. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute di Cyprien Sarrazin, che era stato lo sciatore più veloce nella prima sessione di allenamento del giorno prima.

Stava ottenendo un altro buon tempo nella seconda manche di venerdì, quando ha perso il controllo, forse dopo aver colpito un dosso, venendo sbalzato in aria, poi è caduto sulla schiena, scivolando prima di essere fermato dalla rete di protezione. Inizialmente era stata la notizia di un ematoma intracranico, un’ora dopo è stato comunicato che sarebbe stato necessario procedere con un intervento chirurgico.

“A seguito di ulteriori esami e dell’evoluzione dell’esame clinico di Cyprien, è stato deciso, in accordo con i chirurghi italiani, di operare Cyprien questa sera per drenare l’ematoma subdurale“, ha dichiarato la federazione francese in un comunicato. Comunque, è cosciente e resta sotto osservazione.