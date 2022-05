Da noi a ruota libera anticipazioni 15 maggio/ Ospiti: Enzo Iacchetti, Paolo Belli e…

Da noi a ruota libera: la puntata del 15 maggio 2022

Subito dopo la puntata di Domenica In, a partire dalle ore 17.20 torna il consueto appuntamento con la trasmissione Da noi a ruota libera, condotta nel pomeriggio di Rai1 da Francesca Fialdini. Nel corso della puntata di oggi, 15 maggio, scopriremo quale sarà il filo conduttore che unirà gli ospiti i quali si avvicenderanno nello studio del programma. E’ stata proprio la padrona di casa, nella mattinata odierna, a rendere noti i protagonisti del nuovo appuntamento ricco come sempre di interviste e storie di vita.

A svelare quando è girata la ruota nella sua vita, sia privata che professionale, ci penserà Paolo Belli. Musicista e volto della trasmissione Ballando con le Stelle con la sua Belli band, Paolo si racconterà a 360 gradi al cospetto della padrona di casa, partendo dai suoi esordi e senza dimenticare l’amore per la bicicletta che non lo ha mai abbandonato. Cosa ha contribuito, durante la sua vita, a dare una svolta sostanziale ai suoi piani? Sarà lui stesso a parlarcene, ripercorrendo le tappe salienti della sua straordinaria carriera e svelandoci, probabilmente, anche dei lati inediti di Milly Carlucci con la quale collabora ormai da svariati anni.

Anche Ezio Greggio e Natasha Stefanenko a Da noi a ruota libera

La nuova puntata di Da noi a ruota libera, in onda nel pomeriggio di oggi 15 maggio sulla rete ammiraglia di casa Rai si prepara poi ad accogliere in studio altre protagonisti del piccolo schermo e non solo. Sarà ad esempio la volta di Enzo Iacchetti con il quale sarà ripercorsa la sua lunga carriera da conduttore ed attore. La sua arma vincente? Ovviamente la simpatia, tanto che proprio di recente in una intervista per il quotidiano La Stampa parlando di sé aveva detto: “Sdrammatizzo anche i miei 70 anni, dentro sono ancora un bambino”. Volto storico di Striscia la Notizia, nel corso della medesima intervista ha poi svelato: “È casa, e per la carriera è stato fondamentale. Non smetterò mai di ringraziare Antonio per avermi chiamato, ormai sono 28 anni e mi piacerebbe arrivare a compierne 30. È l’unica cosa in tv che faccio e che continuerei a fare”.

Ad arricchire la nuova puntata di Da noi a ruota libera sarà poi l’attrice Natasha Stefanenko che di recente ha preso parte all’ultima edizione del reality on the road, Pechino Express, in coppia con la figlia tanto da essere denominati “mamma e figlia”, classificatesi poi seconde. “Come ‘mamma e figlia’ abbiamo vinto la nostra sfida personale e il nostro rapporto è cresciuto, siamo diventate più complici. Credo che tutte le mamme mi potrebbero capire. Avevamo un rapporto bello ma era a rischio lo stesso, perché non siamo mai state sotto questa continua pressione e stress. Ci sono momenti estremi e non hai filtri. Pechino ti fa una ‘lastra’ di chi sei veramente”, ha dichiarato, come riferisce Il Messaggero.











