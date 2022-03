Da noi a ruota libera, anticipazioni 20 marzo/ Ospiti Iva Zanicchi, Riccardo Fogli e…

Da noi a ruota libera, la puntata del 20 marzo 2022

Al termine della nuova puntata di Domenica In, come da tradizione il testimone passerà a Francesca Fialdini per una nuova puntata di Da noi a ruota libera. Cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento di oggi, domenica 20 marzo? Tanti, come sempre, gli ospiti che si alterneranno in studio, pronti a raccontarsi ed a girare la ruota della propria vita. Si parte da Iva Zanicchi, la popolare cantante e volto televisivo, che ripercorrerà la sua carriera di successi fino a giungere al suo ultimo Festival di Sanremo.

Riccardo Fogli sarà accolto nel salotto pomeridiano della Fialdini, presso il quale farà il suo ritorno anche la celebre drag queen più amata d’Italia, Priscilla, la quale era già intervenuta in due precedenti occasioni per parlare di sé, del suo alter ego e dei suoi nuovi progetti artistici. Una puntata come sempre ricca di personaggi noti ma anche di storie comuni che ci faranno sentire ancora più vicini ai protagonisti del nuovo appuntamento.

Tutti gli ospiti e la missione del programma di Francesca Fialdini

La nuova puntata di Da noi a ruota libera prenderà il via su Rai1, come sempre dalle ore 17.20. A pochi giorni dalla giornata del Fiocchetto Lilla, in studio ascolteremo la testimonianza di Alberto Scalia, uno dei ragazzi protagonisti di “Fame D’Amore”, la docu-serie sui disturbi alimentari in onda sulla terza rete di casa Rai. Il programma, giunto ormai alla sua terza edizione, puntata dopo puntata torna così a raccontare le storie di vita di persone, celebri e meno celebri, che hanno vissuto “a ruota libera” ma al tempo stesso si apre anche all’attualità ed alle breaking news.

Ogni domenica Francesca Fialdini aprirà ad un nuovo appuntamento che avrà un unico filo conduttore capace di unire le varie storie. Protagonista indiscussa sarà la “ruota” dietro la quale possono celarsi sorprese, ricordi, testimonianze inaspettate, il tutto all’insegna dell’intrattenimento ma soprattutto delle emozioni.











