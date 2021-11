Da Noi A Ruota Libera, anticipazioni 21 novembre/ Le testimonianze di Rosa Visciano

Anticipazioni Da Noi A Ruota Libera: ospiti 21 novembre 2021

Come ogni domenica pomeriggio a partire dalle 17:20 a tenere compagnia ai telespettatori di Rai 1 ci sarà Francesca Fialdini con una nuova puntata di “Da Noi A Ruota Libera” che giunto ormai alla sua terza stagione cerca di raccontare le storie delle persone che hanno vissuto, come recita il titolo dello show, “a ruota libera”.

Questo pomeriggio Francesca Fialdini avrà all’interno del suo studio Selvaggia Lucarelli , che potrebbe parlare nuovamente della lite con Morgan dopo che il cantante avrà detto la sua da Mara Venier in Domenica In. Ospite del programma di Rai 1 anche una coppia di Ballando con le stelle formata da Alvise Rigo e Tove Villfor.

Non mancheranno a “Da Noi A Ruota Libera” anche ospiti appartenenti al mondo del cinema come Pietro Castellitto che darà il suo contributo al programma dopo la partecipazione di suo padre Sergio Castellitto che all’interno del programma ha raccontato la sua vita passata tra teatro, cinema e fiction.

Ospite all’intero del programma condotto da Francesca Fialdini anche Rosa Visciano, ex vittima di violenza domestica e oggi in prima linea per aiutare le donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza a superare il momento di dolore.

