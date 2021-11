Da noi a ruota libera, anticipazioni e ospiti 7 novembre/ Morgan e Elena Sofia Ricci

Oggi andrà in onda un nuovo appuntamento di “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti ci sarà Claudia Pandolfi che durante l’intervista fornirà qualche anticipazione sulla serie “Il professore” in onda da giovedì 11 novembre e che la vede protagonista assieme ad Alessandro Gassmann. La Pandolfi sarà anche al cinema con il film “Per tutta la vita”. Nel programma “Da noi a ruota libera” ci sarà anche Morgan, concorrente rivelazione di questa edizione di “Ballando con le stelle”. Intorno a Morgan aleggiava il pregiudizio ma le sue esibizioni hanno convinto davvero tutti, giuria compresa. Di recente Morgan in merito alle critiche che negli anni lo hanno colpito ha rivelato: “Non è stato capito il mio linguaggio artistico. Quel bailamme che si è scatenato sulla mia presunta personalità sopra le righe è una cosa tutta italiana, è il rifiuto di interpretare la creatività e allora bisogna bollarla come “maledettismo”.

Nella puntata di ieri sera, Morgan si è esibito in un boogie con Alessandra Tripoli, sulle note di “Rock around the clock”. Parte della giuria ha giudicato l’esibizione un po’ slegata in termini di feeling di coppia. A Carolyn è piaciuta la coreografia insieme, ma lei vuole ancora più precisione. Nonostante tutto Morgan ha comunque raggiunto un punteggio di 42 punti per la giuria, classificandosi in terza posizione.

Francesca Fialdini ospiterà a “Da noi a ruota libera” anche Elena Sofia Ricci che ha da poco presentato alla Festa del Cinema di Roma il corto “Grido per un nuovo Rinascimento” dedicato ai lavoratori dello spettacolo colpiti dalla pandemia. L’attrice sarà impegnata anche nelle riprese della serie “Che Dio ci aiuti” anche se sono trapelate delle indiscrezioni che fanno presumere che il suo ruolo verrà ridimensionato fino ad arrivare all’uscita di scena di Suor Angela. Non sappiamo se l’attrice oggi si sbottonerà un po’ di più svelando in esclusiva qualche spoiler. Pare che a prendere il posto di Elena Sofia Ricci sarà Francesca Chillemi nei panni di Azzurra.

C’è da dire che per ora non ci sono state conferme o smentite da parte della diretta interessata e neppure dalla Rai ma, se la notizia dovesse trovare conferma, il pubblico sarà costretto ad assistere ad un’altra uscita di scena clamorosa, dopo quella definitiva di Terence Hill a “Don Matteo”.





