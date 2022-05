Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 29 maggio 2022/ Ospite Max Giusti e…

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 29 maggio 2022: ospiti Max Giusti e Antonella Elia

Dopo Domenica In andrà in onda oggi una nuova puntata di Da noi a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice avrà anche oggi un ricco parterre di ospiti pronti a raccontarsi senza filtri. Francesca ospiterà Roberta Capua che dal 6 giugno prenderà il posto di Alberto Matano e della sua La vita in diretta nel pomeriggio di Raiuno. Dopo il successo dello scorso anno, la conduttrice è stata confermata al timone di Estate in diretta assieme a Gianluca Semprini. Il programma andrà in onda dalle 17 alle 18.40 e non più alle 14.00. Spazio anche a Max Giusti che a partire da martedì 31 maggio sarà al timone della nuova edizione di Boss in Incognito su Rai1. Il conduttore concederà una lunga intervista sia sulla vita privata che fornendo dettagli e anticipazioni sul programma.

Direttamente dalla Pupa e il Secchione Show arriverà anche Antonella Elia al centro di una lunga intervista ricca di aneddoti e retroscena avendo lei in passato lavorato con i più grandi presentatori della nostra televisione come Corrado e Mike Bongiorno. Lunga intervista anche a Massimiliano Ossini che nel mattino estivo di Rai1 condurrà UnoMattina a partire dalle 9.00 circa con al suo fianco la giornalista del Tg1 Maria Soave.

Da noi a ruota libera confermato per la prossima stagione? L’indiscrezione

Da noi a ruota libera è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva. Il programma condotto da Francesca Fialdini continua a riscuotere ottimi ascolti tanto che l’azienda ha deciso di rinnovarlo anche per la prossima stagione televisiva. La media degli ascolti di Da noi a ruota libera è intorno al 14.5% con 2.001.000 milioni di telespettatori mentre le ultime due puntate senza la concorrenza di Verissimo hanno superato il 17% di share con 2.049.000 spettatori. Insomma gli ascolti hanno retto benissimo dunque il programma tornerà sicuramente ad occupare quella fascia pomeridiana di domenica. Francesca Fialdini nella scorsa stagione televisiva ha battuto quasi sempre Domenica Live di Barbara D’Urso.

Quest’anno si è scontrata con il talk di Silvia Toffanin e, anche poche volte ha vinto, ha sempre tallonato la conduttrice veneta motivo per cui il talk della domenica pomeriggio avrà una quarta edizione. Intanto si apprende che dopo Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini condurrà un nuovo programma. A settembre condurrà il Premio Campiello insieme a Lodo Guenzi, conosciuto per essere il leader della band Lo Stato Sociale. Per la conduttrice è stato un periodo pieno di impegni ma anche di successi considerando gli ascolti ottimi ottenuti con il programma Ci vuole un fiore condotto assieme a Francesco Gabbani.











