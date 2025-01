Domenica 5 gennaio 2025 torna la prima puntata dell’anno di Da noi… A ruota libera, con tanti nuovi ospiti e racconti emozionanti. Francesca Fialdini ci aspetta come sempre nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 17.20 con la sua trasmissione targata Endemol Shine Italy. Anche questa volta si siederanno davanti a lei personaggi d’eccezione: attori, cantanti e tanto altro che si confideranno svelando dettagli inaspettati del loro privato. Ed è proprio questo il proposito dello show: far sì che i vip facciano il punto della situazione parlando “a ruota libera” e senza freni.

Chi sono gli ospiti di oggi domenica 5 gennaio 2025 a Da noi… A ruota libera? Tutto è pronto per una scoppiettante puntata che vede la presenza della meravigliosa Marisa Laurito. L’attrice oggi direttrice del famoso teatro Trianon di Napoli si confiderà a Francesca Fialdini, raccontando il suo passato da conduttrice e cabarettista. Folle amante della sua Napoli, ci regalerà un’intervista profonda e toccante. A Da noi… A ruota libera arriva anche Raz Degan, che di recente ha ricevuto un nuovo ingaggio come attore a “Un passo dal cielo”, seguitissima serie su Rai 1 che approderà il 9 gennaio con l’ottava stagione.

Ospiti Da noi… A ruota libera 5 gennaio 2025: Raz Degan, Alessio Boni e Don Davide Banzato

Ospite di Da noi… A ruota libera anche l’amatissimo Alessio Boni, che di recente ha recitato nella serie Rai “Leopardi, il poeta dell’infinito“. La mini fiction vedrà la luce il 7 e l’8 gennaio 2025, raccontando la storia di uno dei personaggi più grandi del nostro Paese. L’attore, originario di Bergamo è stato protagonista di numerose serie tra cui “Cime Tempestose“, e non solo, nel 2008 ha vestito i panni del pittore Caravaggio sempre per Rai1.

A fare il suo ingresso nel salotto di Da noi… A ruota libera con Francesca Fialdini, anche Don Davide Banzato, conosciuto per i suoi interventi in televisione e per aver scritto numerosi libri. A tal proposito, presenterà anche l’ultimo lavoro intitolato “Un pezzo di cielo solo per te”, una sorta di biografia dove racconta a cuore aperto la storia della sua vita. Con oltre 100mila follower, il prete è attivissimo sui social e quasi ogni giorno condivide con i fan parte del suo lavoro.

Da noi… A ruota libera, dove vederlo in diretta e streaming

L’appuntamento di Da noi… A ruota libera è previsto alle ore 17.20 di domenica 5 gennaio 2025 per iniziare l’anno in grande stile. I telespettatori possono collegarsi anche su RaiPlay per la diretta streaming o per rivedere la replica del programma con tutte le interviste di Francesca Fialdini.