Da noi a ruota libera, Il meglio/ Anticipazioni e ospiti 29 agosto: Insinna e Mentana

Il mese di agosto sta ormai per volgere al termine ma in questa domenica 29 agosto c’è ancora spazio per una nuova puntata in replica di Da noi… a ruota libera. Alla conduzione della trasmissione in partenza nel primo pomeriggio di Rai1, a partire dalle ore 14.00, ritroveremo come sempre la padrona di casa Francesca Fialdini che nella precedente stagione ha ospitato nel suo studio numerosi volti noti, accogliendo le loro confidenze e ripercorrendo con loro i momenti salienti della loro carriera e vita privata.

Da noi a ruota libera, Il meglio/ Ospiti 22 agosto: Gigi D'Alessio si racconta

Anche questa domenica, per la terza settimana consecutiva, l’appuntamento con Da noi… a ruota libera vedrà la riproposizione di alcuni dei migliori momenti della passata stagione. Nel corso della puntata di oggi in onda fino alle 16.00 (prima di passare il testimone al nuovo appuntamento di Techetechetè) rivedremo l’ospitata del conduttore Flavio Insinna, ospite nella puntata dello scorso 23 maggio. In quella occasione il noto volto Rai rivelò alla conduttrice un retroscena su L’Eredità. Insinna ha svelato di essere stato allievo di Proietti. Dopo la visione di una scena del film Febbre da cavallo 1976, Insinna ha svelato: “Noi passiamo i pomeriggi con i ragazzi de L’Eredità, cameramen e operatori, a ripetere questo, perché per chi ama questo mestiere è una bibbia laica”.

Milio Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini/ Matrimonio in vista?

DA NOI A RUOTA LIBERA, IL “MEGLIO”: I MOMENTI SALIENTI E GLI OSPITI

A proposito della trasmissione L’Eredità, nel corso della puntata di oggi di Da noi… a ruota libera dedicata a “Il Meglio”, ci sarà spazio anche per un altro ospite che arriva direttamente dal programma del preserale di Rai1: Massimo Cannoletta. Lui è stato uno dei campioni de L’Eredità che più ricorderemo. Salentino doc, Cannoletta dalla Fialdini è scoppiato in lacrime pensando al suo passo indietro nel programma di Insinna: “Si è concluso un ciclo. Io avevo dato a L’Eredità tutto quello che potevo dare e L’Eredità aveva dato a me tutto”, aveva confidato commosso.

Ivana Bertonelli, mamma Francesca Fialdini/ Quel rapporto speciale che le lega

Oggi rivivremo anche l’ospitata di Veronica Pivetti che parlando della Giornata contro la violenza sulle donne aveva lanciato uno sfogo sull’argomento: “Sono anche stufa di questa ricorrenza. Anche perché a proposito di cliché quando cominci a diventare una data sul calendario io comincio a stare un po’ scomoda. È come la Festa della donna, c’è la ricorrenza ma poi la sera ti menano lo stesso”, aveva detto. La puntata odierna si chiuderà con l’intervista ad un grande del giornalismo, Enrico Mentana, che alla Fialdini aveva dichiarato: “Io sono entrato al Tg1 a 25 anni, oggi non potrebbe accadere, era una situazione in cui un giovane poteva andare molto avanti. Per un giovane d’ora è possibile solo con colpo di fortuna o con una grande raccomandazione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA