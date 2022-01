Da noi a ruota libera, puntata del 2 gennaio/ Ospiti Carlo Conti e Red Canzian

Anticipazioni Da noi a ruota libera: ospiti della puntata del 2 gennaio 2022

Ormai da tre stagioni “Da noi a ruota libera” è diventato un appuntamento fisso di Raiuno, in onda subito dopo “Domenica In“, ed è risucito a guadagnarsi l’affetto del pubblico grazie anche alla capacità della sua conduttrice, Francesca Fialdini, di entrare in empatia con gli ospiti che intervengono in studio. La giornalista da tempo è uno dei volti più amati della Tv di Stato per il suo atteggiamento rassicurante e la capacità di non andare mai sopra le righe, caratteristica che le permette di spingere chi siede davanti a lei ad aprire il suo cuore.

A differenza degli anni passati, da settembre viene inolte dedicato maggiore spazio alle breaking news. Una scelta fatta dalla redazione della trasmissione per approfondire quello che accade intorno a noi in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.

Carlo Conti, Red Canzian, Diana Del Bufalo le loro storie protagoniste a Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini accoglierà in studio uno dei conduttori più amati della Rai, Carlo Conti, cui ha avuto modo di condurre l’ultima edizione de “Lo Zecchino d’Oro“. Al loro fianco c’era anche l’attore Paolo Conticini. Il presentatore toscano è stato recentemente al timone anche di “Tale e Quale Show“, vinto dai Gemelli di Guidonia.

Spazio poi a un’artista che ha scritto la storia della musica italiana, Red Canzian, storico componente dei Pooh. L’artista è anche un grande appassionato di natura e ama coltivare i bonsai nel corso del suo tempo libero.

Da non perdere inoltre l’intervista a Diana Del Bufalo, attualmente al cinema con il film “Sette donne e un mistero“. L’ex concorrente di “Amici”, a cui aveva partecipato come cantante, è da poco finita al centro delle polemica a causa di una sua dichiarazione in cui ha ammesso di non essersi vaccinata contro il Covid. Ad alimentare ulteriormente l’astio del pubblico nei suoi confronti ci ha pensato la motivazione da lei indicata: lei avrebbe rinunciata su consiglio del suo medico, che avrebbe ritenuto pericolosa l’iniezione per “il suo cuore ballerino”.

