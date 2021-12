Milo Brunetti, il fidanzato di Francesca Fialdini/ Un amore lontano dai riflettori

Ormai da anni tra i volti più amati della Rai c’è certamente Francesca Fialdini, apprezzata dal pubblico sia per l’empatia che è in grado di creare con gli ospiti che intervengono nelle sue trasmissioni sia per la sua riservatezza. La giornalista, infatti, desidera che si parli di lei soprattutto per i risultati che riesce a ottenere in ambito professionale piuttosto che della sua vita privata.

Proprio per questo si sa pochissimo in merito allo status sentimentale della bionda toscana. La 42enne toscana, in realtà, è fidanzata da tempo con Milo Brunetti, ma è rarissimo riuscire a sorprendersi insieme, I due sono infatti particolarmente attenti a stare lontani dal gossip. Impossibile quindi sapere come i due si siano conosciuti né se stiano già facendo progetti per il futuro.

Le informazioni su Milo Brunetti, da tempo fidanzato di Francesca Fialdini, sono davvero pochissime. Non si sa quanti anni abbia, ma solo che è un odontotecnico originario di Oggiono, in provincia di Lecco. L’uomo si è laureato in Medicina all’Università degli Studi di Genova.

Pur essendo concentratissima sul lavoro (anche questa edizione di “Da noi a ruota libera” è un successo), lei non nasconde di voler diventare mamma appena ce ne sarà la possibilità. “Faccio i conti con il tempo che passa – aveva confessato a Caterina Balivo, ospite di ‘Vieni da me’ -. Se non riesco a fare qualcosa ho già il piano B o C”.

Almeno per ora i due non convivono, ma fanno il possibile per vedersi quando i rispettivi impegni professionali lo permettono.



