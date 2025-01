Daddy’s Home 2, il sequel su Italia 1 diretto da Sean Anders

Sabato 4 gennaio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:15, la commedia del 2017 Daddy’s Home 2. Si tratta del sequel di Daddy’s Home, uscito nelle sale nel 2015. I soddisfacenti incassi hanno portato la Gary Sanchez Productions a realizzare un seguito distribuito da 20th Century Fox e di affidare nuovamente la regia a Sean Anders che ha curato anche la sceneggiatura. Gli attori principali sono gli stessi del primo film: Mark Wahlberg che interpreta Dusty, il padre biologico, poi c’è Will Ferrell che è Brad, il patrigno e infine Linda Cardellini che è la ex e moglie dei due uomini. Nel primo episodio la pace tra i due padri era fatta, ma a portare scompiglio in questo sequel sono i padri di Dusty e Brad. Nel cast si sono aggiunti Mel Gibson che interpreta il papà di Dusty e l’attore John Lightow che interpreta il papà di Brad.

La trama del film Daddy’s Home 2: dopo l’armonia conquistata… arrivano i nonni a far danni

In Daddy’s Home 2 continuano le avventure/disavventure di Brad e Dusty. Finalmente sono riusciti a trovare un equilibrio e la competizione che c’è stata nel primo episodio è solo un ricordo del passato. Questa volta i due padri decidono di unire le loro forze per organizzare un fantastico Natale da condividere con i loro figli.

Tutto sembra filare liscio fino a quando si presentano Mayron, il papà macho di Dusty, e Whitaker il papà emotivo e sensibile di Brad, che vorranno anche loro partecipare ai preparativi disseminando solo caos. I nonni continueranno la sfida che in passato avevano iniziato i loro figli. Oramai Dusty e Brad sono amici e due perfetti padri. Brad molto amorevole nei riguardi della famiglia e Dusty più svogliato e irresponsabile.

Nonostante questa differenza vanno d’accordo, si occupano dei ragazzi in modo equo, li vedono a giorni alterni, non c’è rivalità tra di loro, quello che è accaduto in passato è solo un ricordo lontano. Quando tutto sembra funzionare nel modo perfetto, ecco bussare alla porta i nonni, che si presentano durante le festività natalizie con l’intenzione di trascorrere qualche giorno in compagnia dei propri nipoti. Con questi nuovi elementi all’interno della famiglia si riaccendono le rivalità e ricomincia il tiro alla fune, questa volta i protagonisti sono i genitori dei due padri e chissà se i nuovi arrivati infiammeranno anche le giornate di Brad e Dusty?

