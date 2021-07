Dalila Cantagallo e Manuel Felici, Matrimonio a prima vista/ Lei “I sorrisi per te…”

La coppia formata da Dalila Cantagallo e Manuel Felici, protagonista della nuova edizione di Matrimonio a prima vista è, almeno sulla carta, quella destinata a restare insieme anche al termine dell’esperienza televisiva. Gli esperti del programma, su base “scientifica” sono riusciti a trovare una coppia con compatibilità pari al 91%. Ottimo feeling sul piano dell’intimità fisica e soprattutto molto in comune in merito al contesto di appartenenza. Dalila e Manuel, dunque, rappresentano in teoria la coppia “perfetta” con un ottimo punteggio anche per quanto concerne la compatibilità legata allo stile comunicativo ed all’intimità psichica. Entrambi di Roma, lei 35 anni, fa la segretaria in una clinica veterinaria, lui di appena un anno più grande ha una tabaccheria insieme alla madre con la quale ha un rapporto a dir poco speciale.

Martina Manoni e Davide Graceffa, Matrimonio a prima vista/ Lei: "sono fragile", lui "sono il re della notte"

Dopo averli conosciuti singolarmente è ora arrivato il momento di viverli come coppia dopo la bellissima celebrazione che si è svolta a Villa Esengrini Montalbano vicino Varese. In quella occasione, ovviamente, il momento più atteso è stato quello relativo alle emozionanti promesse di matrimonio, durante le quali a parlare sono stati i neo sposi che, guardandosi negli occhi, hanno disegnato il loro futuro di coppia.

Dalila Cantagallo e Manuel Felici, Matrimonio a prima vista/ Compatibili al 91%: la relazione durerà?

DALILA CANTAGALLO E MANUEL FELICI, LE LORO PROMESSE DI MATRIMONIO

Le promesse di nozze pronunciate occhi negli occhi e davanti a tutti gli invitati da Dalila Cantagallo e Manuel Felici, sono state tra le più apprezzate anche dagli spettatori di Matrimonio a prima vista su DiscoveryPlus. A prendere per primo la parola è stato il tabaccaio romano: “Abbiamo iniziato questo viaggio oggi, un viaggio folle e unico”, ha esordito emozionato, tenendo per le mani la sua neo sposa. “Ci metterò tutto me stesso, tutta la passione e determinazione di sempre, e farò in modo che questo viaggio sia unico e indimenticabile”. A fare le sue promesse d’amore anche la giovane segretaria che ha stupito tutti dichiarando: “Io ti prometto che vada come vada sarà un mese che non dimenticherai, che tutti i miei sorrisi saranno per te”. Parole importanti alle quali Dalila ha aggiunto: “Sarà un’avventura bellissima e che spero duri per sempre”. Dalila e Manuel hanno fatto incetta di complimenti anche sui social, conquistando gli appassionati di Matrimonio a prima vista.

LEGGI ANCHE:

Jessica e Sergio Capozzi, Matrimonio a prima vista/ "La felicità è bella solo se condivisa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA