Dalila e Manuel/ E’ nato un amore a Matrimonio a Prima Vista 2021?

Manuel e Dalila sono tra i concorrenti della nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista 2021, l’esperimento social che vede dei single ‘accoppiati’ da un team di esperti. Durante la prima puntata il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Lofreddi e il life coach Andrea Favaretto basandosi sui caratteri e sulle affinità elettive dei concorrenti hanno formato le tre coppie di single che si sono incontrati per la prima volta proprio il giorno del matrimonio sull’altare. Tra queste ci sono anche Manuel e Dalila che, dopo il ‘lieto si’, si preparano alla luna di miele. Cosa succederà tra i due? Scopriranno di essere fatti davvero l’uno per l’altra oppure no?

Dalila e Manuel durante la prima puntata hanno già conquistato il pubblico di Real Time e dei social che l’hanno eletta la coppia più genuina di questa edizione. Manuel è legatissimo alla famiglia e in particolare alla madre con cui gestisce una tabaccheria a Roma. La mamma è sempre stata la sua ancora di salvezza, il suo porto sicuro dove approdare nei momenti di sconforto e difficoltà. Quando il ragazzo ha comunicato alla colonna della sua vita la decisione di mettersi in gioco nel programma e di sposarsi, la mamma è scoppiata a piangere. Una commozione che la donna ha giustificato come una grandissima gioia nel vedere il proprio figlio felice.

Manuel e Dalila a Matrimonio a prima vista: è nato un amore?

Dalila, invece, ha stupito i suoi amici e familiari con la scelta di sposarsi in un programma televisivo. La ragazza è decisa e determinata proprio come il papà che alla notizia del matrimonio ha reagito scherzando sulla possibilità che uno dei due potesse scappare dall’altra.

Nessuno dei due è scappato visto che la coppia non solo ha pronunciato il tanto atteso si, ma sembra anche essere molto complice visto che entrambi gli sposi nel giorno delle nozze hanno scoperto non solo di essere entrambi romani, ma anche di provenire dallo stesso quartiere. Tra i due infatti, è scattata immediatamente una forte intesa anche a livello fisico che lascia presagire un happy ending per Manuel e Dalila. Sarà davvero così?

