Dalila e Manuel, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Chi è la nuova coppia?

Manuel e Dalila sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, il programma di successo prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia e trasmesso in prima serata su Real Time. Tutto pronto per la nuova stagione di quello che è un vero e proprio esperimento sociale che da anni ha conquistato il cuore dei telespettatori (e non solo). Un team di esperti è chiamato ad accoppiare sei perfetti sconosciuti basandosi solo sulle compatibilità. A decidere le coppie il team di esperti composto da Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e la new entry Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Tra le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2021 c’è quella composta da Manuel e Dalila. Curiosi di scoprire chi sono? Ecco per voi alcune anticipazioni sui protagonisti di questo matrimonio al buio!

Chi sono Manuel e Dalila di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021

Manuel e Dalila sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021, l’esperimento sociale trasmesso in prima serata su Real Time. Manuel ha 35 anni e viene da Roma. Dopo aver provato una serie di concorsi andati a male, Manuel ha deciso di occuparsi dell’attività di famiglia. Da circa 13 anni, infatti, si occupa della tabaccheria di famiglia situata a Roma. E’ molto legato alla famiglia e considera i suoi genitori un esempio di vita da seguire. La mamma lavora con lui in tabaccheria ed è il suo punto di riferimento. Quando non lavora adora correre e trascorrere del tempo a stretto contatto con la natura.

Dalila, invece, ha 35 anni e anche lei viene da Roma. Romana doc, Dalila ha fatto tantissimi lavori nella sua vita e non si è mai tirata indietro dinanzi alle difficoltà; anzi si è sempre rimboccata le maniche cercando di affrontarli e superarli. Al momento lavora come segretaria in una clinica veterinaria, un lavoro che le piace davvero tanto. Anche lei è legatissima alla sua famiglia e ai suoi genitori con cui ha un rapporto splendido visto che li reputa i suoi migliori amici. L’amicizia è importantissima per Dalila che tra le sue passioni ha: i viaggi sia di gruppo che da sola. Scatterà la scintilla tra i due?

