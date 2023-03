Dalila Gelsomino, chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti/ La storia dura da mesi

Eros Ramazzotti innamorato di Dalila Gelsomino: lo scoop di Chi

I più speranzosi avrebbero voluto un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, dopo la loro romantica storia d’amore e la recente reunion a Michelle Impossible. Tuttavia ci ha pensato il mondo del gossip a spegnere le ultime speranze dei fan, dal momento che il cantante ha ritrovato l’amore, ma al fianco di un’altra donna. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini risalenti addirittura a dicembre, segno che la nuova coppia ha vissuto in gran segreto il loro amore ormai da qualche mese.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ/ Le frasi più dolci: “Papone sei il mio eroe”

La ragazza in questione è Dalila Gelsomino ed è stata pizzicata da Chi assieme a Ramazzotti a Milano già lo scorso dicembre: “Si vede Ramazzotti uscire di casa con Dalila, andare a pranzo in un ristorante di cui è habitué, salutare alcuni conoscenti e rientrare nel suo appartamento, sempre con lei (e con un amico che poi scenderà poco dopo da solo)“. La coppia è apparsa sorridente e più affiatata che mai negli scatti pubblicati dal settimanale, che certificano come la sintonia tra i due sia nata già qualche mese fa.

Enrico Varriale, causa alla Rai: vuole essere reintegrato/ “Datemi una trasmissione”

Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Ma chi è Dalila Gelsomino, colei che ha stregato Eros Ramazzotti e che ha conquistato il suo cuore? Pochi giorni fa è arrivato lo scatto social del cantante a confermare che nella sua vita è ritornato l’amore: una foto che lo vede baciare una misteriosa ragazza mora, di cui però non si conosceva l’identità. Ora, però, sono numerose le informazioni a disposizione, snocciolate da Chi, sulla vita della ragazza: “Nata sotto la Madonnina il 6 marzo del 1989, ha studiato al liceo classico (il Beccaria, compagna di banco di Matilde Gioli), si è laureata all’Università Cattolica (in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo) e ha concluso con una borsa di studio alla New York University at Albany“.

Alice Scagni/ Mamma Antonella Zarri: "Inerzia colpevole da parte delle istituzioni!"

Inoltre, “ha fatto la modella (come la madre), poi ha iniziato a lavorare più dietro le quinte di quel mondo, come pierre e organizzatrice di eventi. Ha coltivato anche qualche aspirazione come cantante (su YouTube ci sono dei video) e anni fa si esibiva dal vivo nei locali e a eventi fashion“. Ora la sua vita è fuori dall’Italia: “Nel 2016 si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, dove tuttora vive e lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità. È lì che probabilmente ha conosciuto Eros, che ama quella terra quanto lei“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA