Dalla strada al palco 2024, anticipazioni seconda puntata/ Ospiti Gabriele Cirilli e Francesca Fialdini

Dalla strada al palco 2024, anticipazioni seconda puntata

Questa sera – martedì 27 febbraio – andrà in onda la seconda puntata de “Dalla strada al palco 2024”, condotto anche quest’anno da Nek. La prima serata di Rai Due sarà dunque ancora all’insegna della musica con il talent che accende i riflettori sul talento e le capacità di cantanti e musicisti che colorano le città in qualità di artisti di strada.

Dalla strada al palco 2024 terrà incollati allo schermo i telespettatori per un totale di 6 puntate dove Nek – reduce dal Festival di Sanremo 2024 in duo con Francesco Renga – metterà musicisti e cantanti in attività come artisti di strada al centro della scena. In linea con quanto già visto, ognuno dei partecipanti si esibirà per ottenere un responso dagli ospiti chiamati a giudicare le singole qualità dei pretendenti.

Dalla strada al palco 2024, gli ospiti della seconda puntata

La grande novità de Dalla strada al palco 2024 sarà la partecipazione in qualità di ospiti di artisti di assoluto valore internazionale. Il loro compito sarà quello di giudicare le performance degli artisti di strada per delineare quello che sarà il loro percorso e destino nel merito delle 6 puntate totali del talent – in onda questa sera su Rai Due in prima serata – con Nek alla conduzione.

Per quanto riguarda la seconda puntata de Dalla strada al palco 2024, gli ospiti d’eccezione saranno Gabriele Cirilli e Francesca Fialdini. Saranno dunque loro a giudicare le performance degli artisti di strada che tenteranno di fare breccia a colpi di musica con l’unico obiettivo di conquistare un posto per la finale. Nel merito degli ospiti internazionali, ci sarà anche Paula Torres, nota cantante argentina.

