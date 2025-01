Dalla strada al palco 2025, chi sono i concorrenti: dai finalisti ai nuovi artisti della seconda puntata

Tutto pronto per la seconda puntata di Dalla Strada al Palco 2025, con vecchi e nuovi concorrenti pronti a sbizzarrirsi in questa serata che si preannuncia dalle mille emozioni. Ma chi sono, dunque, i concorrenti in gara? Ripartiamo dalla prima puntata, con una ripasso generale di tutti gli artisti che abbiamo visto all’opera. Iliana e Alan, esperti in cinghie aeree; Marina e il cane Oreo; la giovane Giorgina in coppia coi Pinguini Tattici Nucleari; il violinista Pierpaolo Foti, Andrea Agostini esperto in performance ad alta quota, il tenore Antonio Nicolosi, il giovane illusionista Daniel Motta e Nicole, talentuosa giocoliera che deve il suo sapere e la sua arte alla famiglia circense che l’ha cresciuta. A passare il turno come finalisti e concorrenti ancora in gara, però, sono stati soltanto tre artisti, vale a dire il tenore Antonio Nicolosi, il violinista Pierpaolo Foti a cui si è poi aggiunta Giorgina, ripescata dai passanti Biagio Izzo e Al Bano.

Tutti i nomi dei concorrenti di Dalla strada al palco 2025: i loro talenti

In attesa di scoprire i concorrenti di questa seconda puntata, ripartiamo da chi si è già assicurato un posto in finale di Dalla Strada al Palco. Abbiamo appunto Giorgina, artista ventiduenne con una storia incredibile alle spalle: ha perso l’udito a causa di una brutta malattia, ma non ha mai visto svanire la voglia di sognare e dedicarsi alla sua grande passione. Antonio Nicolosi, tenore di grandissimo talento che ha lasciato di sasso persino Al Bano. E infine Pierpaolo Foti, eccellente violinista che ha ottenuto il pass con un’esibizione davvero da applausi. Chi si aggiungerà a loro? Per scoprirlo non resta che attendere l’inizio della seconda puntata.