DallAmeriCaruso – Il concerto perduto, regia di Walter Veltroni

DallAmeriCaruso – Il concerto perduto è un imperdibile appuntamento per chi ama la musica e verrà trasmesso nella prima serata di Rai 3, in questo giovedì 26 dicembre, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2023 da Sony Music in collaborazione con Nexo Digital e per la regia di Walter Veltroni che si era aggiunto al regista dello storico concerto, ossia Ambrogio Lo Giudice.

Il soggetto e la sceneggiatura di DallAmeriCaruso – Il concerto perduto sono stati firmati dallo stesso Walter Veltroni con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Davide Manca, mentre il montaggio è stato eseguito da Emanuele Svezia. Naturalmente il principale protagonista è Lucio Dalla e tantissimi altri personaggi della musica italiana di quel periodo come Gaetano Curreri, Ricky Portera, Marco Nanni, Giovanni Pezzoli, Danilo Rea e tanti altri.

DallAmeriCaruso – Il concerto perduto: la genesi del brano Caruso e il grande concerto con gli Stadio

In DallAmeriCaruso – Il concerto perduto siamo nel 1986, quando Lucio Dalla parte alla volta di un bellissimo ed affascinante tour negli Stati Uniti d’America. Il docufilm si divide in due parti: nella prima ci sono una serie di testimonianze e di interviste di colleghi che hanno seguito sul palco il cantante Bolognese e di tanti amici che hanno raccontato i momenti che hanno portato alla nascita di alcuni dei capolavori di Lucio Dalla, tra cui Caruso. Questo è stato un brano che, come lo stesso cantautore bolognese ha più volte rimarcato, è nato proprio a Sorrento mentre si trovava in un momento di relax in un hotel che tanti anni prima aveva ospitato il celebre tenore Caruso.

Nel documentario DallAmeriCaruso – Il concerto perduto è possibile apprezzare una serie di foto dell’epoca e di tanti altri filmati inediti che raccontano di quel viaggio che vide Lucio Dalla approdare a New York e interpretare lo storico brano come supporto di un altro straordinario artista: il pianista Danilo Rea. Nella seconda parte del documentario c’è un vero e proprio omaggio all’arte musicale di Lucio Dalla poiché viene dato ampio spazio all’intero concerto che si tenne il 23 marzo del 1986 a New York, con il cantante accompagnato da una sua band storica, gli Stadio con il leader Gaetano Curreri in prima linea.