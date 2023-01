Damar Hamlin, giocare di Football Usa collassato durante partita/ Video choc “condizioni critiche”

Il mondo del football americano, e in generale dello sport, è con il fiato sospeso dopo quanto accaduto nelle scorse ore a Damar Hamlin. Il giocatore dei Buffalo Bills, team che milita nella NFL, è collassato al suolo dopo uno scontro di gioco, e verserebbe al momento in condizioni critiche. Come si può notare dal filmato che trovate più sotto, lo sportivo si è scontrato in maniera rude con un avversario, ma quello che all’apparenza sembrava essere un normale contatto si è trasformato in dramma: subito dopo essersi rialzato, infatti, Damar Hamlin è caduto a terra all’indietro, senza di fatto più riprendersi.

Diretta/ Sassari Brescia (risultato finale 92-94): fine overtime!

L’NFL a riguardo ha spiegato tramite un comunicato “Hamlin ha ricevuto immediate cure mediche sul campo da parte dello staff medico della squadra e indipendente e dei paramedici locali: è stato poi trasportato in un ospedale locale dove si trova in condizioni critiche”. Le immagini che ci giungono dagli Stati Uniti mostrano i soccorritori che sono entrati immediatamente in campo, nel giro di pochi secondi, con lo staff medico che ha provato a rianimare il giocatore anche praticandogli un massaggio cardiaco, dinanzi agli altri giocatori decisamente scioccati, fra cui alcuni in lacrime ed altri in ginocchio a pregare.

DIRETTA/ Scafati Napoli (risultato finale 96-61): derby senza storia

DAMAR HAMLIN, LA MADRE ASSISTE AL DRAMMA DALLA TRIBUNA

Il pubblico, nel contempo, ha assistito in silenzio, ammutolito, alle drammatiche sequenze, e sugli spalti vi era anche la mamma di Damar Hamlin. Accortasi che le condizioni fisiche del figlio fossero serie, ha lasciato il proprio posto per poi raggiungere l’ambulanza e stare accanto al figlio: la partita è stata invece rinviata.

Damar Hamlin gioca a Buffalo dal 2021, scelto al sesto giro durante il Draft NFL. Nato nel 1998 in Pennsylvania, ha giocato per quattro stagioni con l’Università di Pittsburgh, per poi appunto registrare il grande sbarco nel campionato di football americano. La speranza è che possano arrivare notizie positive già nelle prossime ore, e che Hamlin possa dirsi definitivamente fuori pericolo. Di seguito il video di quanto accaduto, attenzione, immagini forti.

Diretta/ Verona Trieste (risultato finale 88-81): inciampo alla fine!

One of the freaky things about the Damar Hamlin hit is that it looked so routine. Blow to the upper chest. Slight glance off the helmet. Then he stands up and completely collapses. Disturbing stuff. #PrayersforHamlin 🙏 pic.twitter.com/YhO09uPpZO — Kyle Becker (@kylenabecker) January 3, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA