Damiano Carrara/ “Cerco sempre di fare cose nuove e…” (Bake Off Italia 2019)

Damiano Carrara è stato il protagonista del seconda prova di Bake Off Italia 2019 con uno dei suoi cavalli di battaglia: il noto pastry chef ha chiesto infatti ai concorrenti di preparare uno dei suoi piatti forti, la crostata autunnale a base di frolla al grano saraceno e pinoli. In particolare, gli sfidanti hanno dovuto realizzare un frangipane utilizzando il grano saraceno, con ripieno di pinoli e arance da disporre all’interno in maniera decisa ed equilibrata. Per il top, gli aspiranti pasticceri hanno invece preparato una composta con mango, pesche e frutto della passione, tutto accompagnato da polentina spadellata, pesche a cubetti e un pizzico di menta fresca. La sua crostata frangipane ha messo però in allarme l’intero parterre, e se in moti sono riusciti a realizzare portate molto simili a quella preparata da Carrara, solo in pochi si sono avvicinati al sapore.

“Cerco sempre di fare cose nuove”

Con il suo ruolo di giudice a Bake Off Italia 2019, Damiano Carrara continua a conquistare consensi. Il celebre pastry chef non nasconde però di avere in cantiere nuovi progetti e in un’intervista concessa a Il Giornale, spiega: “A Discovery presenterò un nuovo format, un progetto tutto mio. Cerco sempre di fare cose nuove perché mi annoio facilmente”. Le sue fan possono però tirare un sospiro di sollievo, il noto pasticcere non ha alcuna intenzione di spezzare il suo legame con lo show che gli ha dato la popolarità: “sono contentissimo di essere stato riconfermato a ‘Bake Off’ e ‘Cake Star”, spiega Carrara confermando l’appuntamento con il #DamianoFriday delle prossime stagioni, “ma voglio sempre migliorare professionalmente, quindi non mi fermerò qui”. Quali saranno i suoi nuovi appuntamenti televisivi?

“Mi sono sempre dato da fare”

Damiano Carrara ha ottenuto un successo straordinario, ma l’avventura negli States, dove ha realizzato il suo sogno di diventare pastry chef, non è stata poi così semplice. “Mi sono sempre dato da fare in qualche modo”, spiega Carrara a IlGiornale.it, “non si pensi che in America è facile realizzare i tuoi sogni, questa è una favoletta che ci raccontiamo tra noi”. Il celebre giudice di Bake Off Italia 2019 spiega infatti che negli Stati Uniti “la competizione è altissima ed è molto difficile farsi spazio”; tuttavia, il suo impegno è stato ampiamente ripagato e la sua avventura gli ha permesso di ottenere un grado di maturità che mai avrebbe immaginato di conquistare: “sono cresciuto sicuramente più velocemente in questo modo, rispetto ai miei coetanei che vivono in Italia, in un contesto anche più rassicurante”.



