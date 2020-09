Damiano Carrara e “misteriosa fidanzata”/ Giudice Bake Off: “la vita privata è mia!”

Damiano Carrara è pronto a tornare nelle vesti di giudice nella nuova edizione di Bake Off Italia in partenza da venerdì 4 settembre 2020 in prima serata su Real Time. I riflettori sono tutti puntati sui nuovi concorrenti, ma anche sui giudici visto che accanto alle riconferme di Ernst Knam, Clelia D’Onofrio arriva la new entry Csaba dalla Zorza. Uno dei giudici più amati del programma è sicuramente il bel pasticcere di Lucca che giovanissimo decide di lasciare casa per vivere un’esperienza all’estero in Irlanda. Dopo aver lavorato come barman per diverso tempo, Damiano decide di inseguire il suo sogno: diventare pasticcere. Così lascia tutto e tutti e parte con destinazione: Stati Uniti d’America. Si trasferisce in California con il fratello e decidono di realizzare il proprio sogno aprendo la società “Carrara Pastries” a Moorpark. Il successo è dietro l’angolo, visto che i due fratelli diventano due pasticceri di grido con Damiano che diventa anche volto di diversi programmi americani dedicato al mondo dei dolci. Un vero e proprio lasciapassare per il successo anche in Italia dove viene scelto come giudice di “Bake Off Italia” e “Junior Bake Off Italia”.

Damiano Carrara ha una fidanzata? Si, ma…

Una vita sotto i riflettori per Damiano Carrara che è considerato anche un vero e proprio sex symbol! Sono tantissime, infatti, le donne che lo seguono e pronte a tutto pur di conoscerlo, ma Damiano è molto timido e riservato per quanto concerne la sua vita privata. In tantissimi infatti si domandano se è fidanzato oppure ‘chi è la fortunata fidanzata’, ma il pasticcere non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Se è noto qual è il suo dolce preferito come lui stesso ha rivelato in un’intervista: “vi stupirò, nulla di complicato. Un semplice, casalingo tiramisù! Mi ricorda la mia infanzia”, non è dato sapere altro sulla sua vita privata e sulla fidanzata. Riservato e attento a preservare la sua famiglia e i suoi affetti, il pasticcere solo una volta durante un’intervista si è lasciato scappare: “penso che la vita privata sia importante che uno se la tenga, soprattutto quando sei nel mirino tutti i giorni, è l’unica cosa che ti rimane”. I ben informati però hanno rivelato che Damiano è felicemente fidanzato con una ragazza con cui farebbe coppia fissa da diverso tempo, una “misteriosa donna” di cui il bel pasticcere non ha alcuna intenzione di fare il nome!



