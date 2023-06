Damiano David e Giorgia Soleri, le ultime settimane prima della rottura/ La ricostruzione

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: come sono arrivati alla rottura

Le notizie di gossip non sono tutte uguali; tra rotture e nuovi amori, spesso il “seguito” dei protagonisti può essere un valore aggiunto per la risonanza dell’indiscrezione. Ebbene, sui social e in rete il tema delle ultime ore è senza dubbio la rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri. Tutto è partito da un video spuntato in rete dove il frontman dei Maneskin era intento a baciare una donna diversa dalla propria ormai ex fidanzata. Il cantante si è dunque ritrovato a dover dare spiegazioni ai propri follower, confermando i rumor della rottura.

Alla conferma di Damiano David si sono aggiunte anche le parole della sua ex fidanzata Giorgia Soleri, che nelle ultime ore ha scelto Instagram per dare maggiori spiegazioni sulla natura della separazione. Ci ha pensato invece il portale Dagospia a fare chiarezza sulla cronistoria delle ultime settimane di vita della relazione che già da tempo sembrava dare segni di cedimento. Il portale di informazione parte da 4 settimane fa, quando Giorgia Soleri e Damiano David ancora scherzavano su Instagram – mentre lei era in vacanza ad Ibiza – e sembravano andare d’amore e d’accordo contro le voci che inneggiavano ad una rottura imminente.

Damiano David e Giorgia Soleri, i primi “indizi” della rottura e il video che ha bruciato le tappe

La storia tra Damiano David e Giorgia Soleri sarebbe dunque capitolata nell’ultima settimana, ma forse solo dal punto di vista dell’ufficialità. L’idea di prendere strade diverse era forse già in cantiere, ma la necessità di rispettare i propri tempi prima di rendere il tutto di dominio pubblico era comunque lecita. In tal senso, Dagospia riporta l’ultima diatriba social; insieme in macchina, con la modella intenta a fare un video truccandosi. “Devi proprio fare una storia mentre faccio manovra?“, queste le parole di Damiano David nel video pubblicato in rete, che potrebbero sembrare semplice fastidio. Con il senno di poi, mettono però in evidenza un malumore che solo oggi appare forse più chiaro.

Si arriva così all’attualità, con Damiano David e Giorgia Soleri che in momenti diversi ma con il medesimo mezzo – i social – fanno sapere di aver preso la decisione di lasciarsi. La modella ha scritto su Instagram che sarebbe stato oggi il giorno prescelto per l’annuncio, ma l’uscita del video dell’ex fidanzato in dolce compagnia deve aver accelerato i tempi. E’ stato infatti il frontman a compiere il primo passo, sottolineando però come la scelta sia stata condivisa e non vi siano questioni di tradimento tra i dissidi. Entrambi però, hanno evitato di entrare nel merito delle ragioni effettive che hanno portato alla rottura, sulle quali dunque aleggiano il mistero e le teorie social.











