Damiano David e Jessie Andrews stanno insieme?/ Il retroscena dell’albergo “condiviso”

Damiano David, dal bacio a Martina Taglienti alle nuove indiscrezioni social

A volte basta una semplice miccia al mondo del gossip per innescare un effetto domino di notizie, tra indiscrezioni e retroscena, che possono riguardare anche una sola figura. A vivere una circostanza simile nelle ultime settimane è senza dubbio Damiano David, frontman dei Maneskin; dal video in discoteca che lo ritrae in atteggiamenti affettuosi con Martina Taglienti alla rottura ufficiale con Giorgia Soleri.

Damiano David è single: nessuna storia con Martina Taglienti/ Dopo il bacio, amici come prima

Il vortice di notizie di indiscrezioni sulla vita sentimentale di Damiano David si sono dunque concentrate in poco più di una settimana, con tanto di comunicati social e smentite di rito. In particolare, tanto il frontman dei Maneskin quanto la sua ormai ex fidanzata Giorgia Soleri, hanno voluto sottolineare come alla base della rottura non vi fossero ragioni di tradimento ma scelte che affondano radici in questioni di carattere privato. Eppure, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il cantante potrebbe già essere alle prese con una nuova liaison.

Damiano David e Martina Taglienti beccati a cena insieme/ Sorrisi e sguardi complici a Roma: è amore?

Damiano David, “avvistato” a Milano nello stesso albergo di Jessie Andrews

A scatenare l’ultimo gossip su Damiano David sarebbero stati alcuni utenti in rete, incuriositi da un dettaglio in particolare. Attualmente il frontman dei Maneskin si trova a Milano per questioni professionali, ma nel medesimo hotel che lo ospita potrebbe non essere solo. Nello stesso albergo potrebbe infatti alloggiare anche Jessie Andrews; ex pornostar e oggi attrice oltre che produttrice e dj. Il retroscena è stato proposto dalla pagina Instagram VeryIntuilPeople che prende spunto dagli ultimi contenuti social pubblicati da entrambi.

Damiano dei Maneskin: "scuola? Bocciato due volte"/ "Ho la terza media, al liceo..."

Sia Damiano David che Jessie Andrew, secondo l’indiscrezione, avrebbero pubblicato alcuni scatti sui rispettivi social dove si può ben notare la perfetta somiglianza delle stanze d’albergo. Come riporta Il Fatto Quotidiano, per VeryInutilPeople vi sarebbero pochi dubbi sul fatto che si tratti del medesimo albergo; non è da escludere la possibilità che gli ultimi scatti siano arrivati addirittura dalla stessa stanza. Tra l’altro, pare che il presunto flirt fosse già vociferato in rete senza chiaramente tracce e prove attendibili, almeno prima di oggi. Chiaramente, trovarsi nello stesso hotel non implica di fatto una relazione; la coincidenza però potrebbe non essere un dettaglio banale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA