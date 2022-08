Damiano David infortunio alla spalla, come sta?/ I Maneskin rassicurano i fan…

Damiano David si fa male ad una spalla durante un concerto, fan preoccupati ma la band…

Nuovo infortunio per Damiano David. I Maneskin si sono esibiti al Lollapalooza Festival 2022, negli Stati Uniti. Dopo aver aperto il concerto con il brano Zitti e Buoni che li ha portati al trionfo al Festival di Sanremo e all’Eurovision, Victoria e Damiano sono scesi tra la folla. Il frontman dei Maneskin ha iniziato a saltare e cantare insieme ai suoi fan. Damiano è stato però vittima di un infortunio e per questo motivo ha dovuto tenere il ghiaccio sulla spalla per l’intera durata del concerto. Su Instagram la band ha commentato: “La folla era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’incidente. Su Instagram il frontman dei Maneskin si è fatto riprendere mentre cantava il brano I wanna be your slave con il ghiaccio tra le mani appoggiato alla spalla. I Maneskin hanno voluto subito rassicurare i fan sulle condizioni di Damiano: “Non preoccupatevi, Damiano sta bene”, ha scritto la band nelle storie su Instagram.

Poco prima di farsi male, Damiano David aveva urlato al pubblico: “Andiamo giù, giù sulle ginocchia, conterò fino a quattro e quando sentirete il numero 4 cominciate a saltare”. Qualcosa però deve essere andato storto. Dopo il concerto Damiano è stato curato e gli è stata applicata una benda che gli tenesse bloccata la spalla: “Ieri la folla del Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’. Grazie Chicago per questo incredibile spettacolo e per il tuo pubblico entusiasta. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vedo l’ora di rifare tutto molto presto”, ha scritto la band sui social.

Damiano David e l’infortunio all’Eurovision Song Contest

Damiano David si era presentato dolorante con le stampelle anche durante l’esibizione all’Eurovision Song Contest. Il cantante era scivolato mentre stava girando a Londra il videoclip del brano Supermodel. Anche in quell’occasione Damiano David aveva rassicurato tutti: “Sul palco spaccheremo comunque, non preoccupatevi per me”. Durante la conferenza stampa prima dell’esibizione all’Eurovision, Damiano David a chi gli chiedeva aggiornamenti sul suo stato di salute rispondeva: “In qualche modo farò, stringo i denti e vado avanti. Non dimentico di aver fatto concerti con una spalla che mi usciva, figuriamoci se mi fa paura una piccola distorsione alla caviglia”.

Damiano David in qualsiasi occasione riesce a trascinare la folla e non si perde d’animo neppure quando è dolorante. Damiano è un vero animale da palcoscenico tanto che i commenti si sprecano sui social. Dopo New York e Chicago, i Maneskin potranno riposarsi per qualche giorno per poi partire alla volta del Giappone dove sono attesi per il 18 agosto. Damiano avrà il tempo di riprendersi e di tornare in ottima forma.











