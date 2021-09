D’amore e d’accordo Vip, 3a puntata/ Coppie di Uomini e Donne: Zelletta-Paragoni…

Questa sera, mercoledì 15 settembre, su Real Time va in onda la terza puntata di “D’amore e d’accordo Vip” condotto da Katia Follesa. In ogni puntata tre coppie devono rispondere a domande sulla loro vita insieme, per dimostrare quanto effettivamente conoscono il loro partner. Solo una coppia arriverà in finale e cercherà di dimostrare a Katia Follesa di andare “d’amore e d’accordo” per aggiudicarsi il premio finale, che sarà devoluto all’AIRC.

Patuanelli: "Prosek croato? Ci opporremo"/ "Il Prosecco è esclusivamente italiano"

La prima puntata è stata vinta dallo chef Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora Laurito, mentre la seconda ha visto trionfare Clio Zammatteo (la celebre Clio MakeUp) e suo marito Claudio Midolo. I protagonisti della terza puntata di “D’amore e d’accordo Vip” arrivano da Uomini e Donne e sono: Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

Massimo Ciccozzi/ "Reazioni al vaccino? Più facile essere colpiti da un fulmine..."

D’amore e d’accordo Vip: i protagonisti della terza puntata da Uomini e Donne

Conosciamo meglio le tre coppie, tutte nate a “Uomini e Donne”, della terza puntata di “D’amore e d’accordo Vip”. La ex Miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti nel 2016 nel celebre programma di Canale 5. I due si sono sposati il 30 maggio 2019 e nel settembre dello stesso anno hanno annunciato di aspettare la prima figlia: la piccola Arya è nata l’11 marzo 2020 a Miami. Anche Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e Donne” nella stagione 2018/19. I due hanno deciso di andare a convivere quasi subito, dopo l’addio al programma, e si sono trasferiti a Milano.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta/ Da Uomini e Donne al matrimonio: "Ecco quando"

Andrea Zelletta si è invaghito al primo sguardo di Natalia Paragoni, che al tempo corteggiava il tronista Ivan Gonzalez, e ha fatto di tutto per conquistarla. Dopo la scelta in studio, la coppia non si è più lasciata. I due si sono separati solo quando Andrea è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Ora sembrano pronti a fare il grande passo…

Le coppie protagoniste delle prossime puntate di D’amore e d’accordo Vip

I protagonisti delle ultime due puntate di “D’amore e d’accordo Vip” saranno: l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, protagonisti di “Temptation Island“; Georgette Polizzi e il marito Davide Tresse, i ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller; l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo; la youtuber e influencer Eleonora Petrella con il marito e manager Marco Cortelli, che ha sposato nel 2019; Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, coppia nata a “Matrimonio a prima vista” che ha da poco festeggiato il primo anniversario. Appuntamento a mercoledì prossimo, 22 settembre, sempre in prima serata su Real Time!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)





© RIPRODUZIONE RISERVATA