Dana Saber concorrente del Grande Fratello Vip 2022?/ Chi è? Ex flirt di Dayane Mello

Dana Saber nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022?

I nuovi ingressi, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, non sono ancora finiti. Nelle prossime puntate dovrebbero varcare la famosa porta rossa l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei e Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro Murgia nonchè attrice. Tuttavia, nella casa di Cinecittà, dovrebbe entrare anche una modella, pronta a scatenare nuove dinamiche e a far saltare gli equilibri della casa. Stiamo parlando di Dana Saber che, secondo un’indiscrezione esclusiva di Alessandro Rosica, entrerà nella casa nelle prossime puntatte.

Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli che sbotta "Pessima"/ Poi promette vendetta

“Dana Saber è una nuova concorrente del grande fratello vip! La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata ‘con tanto di lingua’ con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip. Scoop esclusivo Alessandro Rosica”, scrive sulla pagina Instagram “Investigatore Social” l’esperto di gossip.

Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini é fidanzata?/ "Pronto a dire la verità.."

Chi è Dana Saber

Modella di origini marocchine, Dana Saber ha 29 anni e, l’estate scorsa, è salita agli onori della cronaca rosa per essere stata paparazzata in giro per le strade di Milano insieme a Dayane Mello, modella brasiliana che, in Italia, è stata la protagonista di diversi reality, in primis, la quinta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi.

Le foto del bacio tra la Mello e la Saber che vedere in apertura sono diventati virali ed oggi il nome della modella di origini marocchine torna al centro dell’attenzione per la presunta partecipazione alla settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stando a quello che scrive Alessandro Rosica, il suo ingresso è sicuro, ma quando varcherà la famosa porta rossa? Probabilmente, prima di Natale.

GF Vip, Antonella imita Oriana: è bufera sul web!/ Travolto anche Edoardo Donnamaria…













© RIPRODUZIONE RISERVATA