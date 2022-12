Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022/ Dopo Riccardo Fogli, Milena Miconi c’è Davide Donadei e la Murgia

Grande Fratello Vip 2022, Riccardo Fogli e Milena Miconi entreranno in casa stasera: con loro ci sarà anche Ginevra Lamborghini…

Continua il “cambio degli armadi” di Alfonso Signorini per ripulire la casa del Grande Fratello Vip 7, o meglio per cambiare un po’ questi concorrenti! È infatti ormai ufficiale che nella diretta di questa sera, lunedì 12 dicembre, saranno due i super Vipponi che varcheranno la porta rossa della casa più spiata di Cinecittà, pronti a creare nuove dinamiche e portare un po’ di allegria nel reality. Di chi si tratta? Ormai i loro nomi sono ovunque: il celebre cantante, frontman e bassista dei Pooh, Riccardo Fogli e l’attrice ed ex modella italiana Milena Miconi. Con loro, forse stasera, ci sarà un nuovo ingresso, decisamente discusso… Di chi si tratta?

Ovviamente di Ginevra Lamborghini! Nella puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha infatti annunciato che la giovane sarebbe rientrata come ospite nella casa del GF Vip per una settimana. Decisione che ha fatto molto discutere, il sogno di Signorini si è però infranto quando Ginevra, in quarantena, ha scoperto di avere il Covid e di essere così impossibilitata a rientrare nella casa. Oggi però la celebre sorella di Elettra Lamborghini ha pubblicato una storia Instagram dove, con un simpatico balletto, annunciava la sua negatività. Che sia allora, anche per lei, arrivato il momento del suo glorioso ingresso?

Grande Fratello Vip 2022, altri possibili ingressi: Davide Donadei e Nicole Murgia…

Oltre a Riccardo Fogli e Milena Miconi sembrerebbe che altri due super Vipponi siano in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Pare infatti che Alfonso Signorini sia finalmente riuscito a convincere un nuovo potenziale concorrente che dovrebbe fare il suo ingresso al GF Vip nella diretta di sabato 17 dicembre. Di chi si tratta? Anche lui è un ex volto nel noto daiting show Uomini e Donne… È Davide Donadei, il 27enne salentino che quest’estate è stato al centro di numerosi gossip che ne hanno aumentato la notorietà, per la rottura con la sua storica ex Chiara Rabbi.

L’ultimo potenziale concorrente è invece una donna, stando ai rumors questa potrebbe varcare la porta rossa già questa sera. Di chi si tratta? È Nicole Murgia, celebre attrice e volto della sitcom italiana Tutti pazzi per amore. Anche Nicole ha acquisito molta notorietà quest’estate quando è intervenuta a difesa del fratello, il celebre calciatore Alessandro Murgia, nella storia tormentata con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello.











