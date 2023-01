Dana Saber “Finalmente dormo senza quei barboni”/ Il duro sfogo dopo il gf vip

Dana Saber è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip, tra la felicità del pubblico e la stoccata di Alfonso Signorini sulla sua esperienza, durata come quella di “un gatto in tangenziale”. E in pieno stile Saber, appena è tornata a casa sua, a Milano, ha subito rimesso mano ai social network, pubblicando una storia di stoccata ai suoi ex coinquilini, ed aprendosi alle domande sul Grande Fratello dei suoi follower. Si è detta felice di essere tornata a casa, soprattutto perché finalmente ha potuto dormire “senza quei barboni“.

Dana Saber: “Finalmente dormo senza barboni”

Insomma, Dana Saber non avrebbe atteso quasi neppure 24 ore prima di accusare ancora una volta i suoi ex coinquilini al Grande Fratello Vip. In una storia su Instagram si vede la modella di origini marocchine felice, “ciao a tutti! Volevo ringraziarvi di avermi supportata e sostenuta”, esordisce. “Finalmente sono a Milano e finalmente sono riuscita a farmi la doccia tutta nuda e a dormire sul mio letto”.

Ma non si sarebbe fermata qui Dana Saber, diventata famosa anche per la sua presenza scenica che in breve tempo l’ha portata ad essere considerata una delle più discusse vippone di questa edizione del Grande Fratello Vip. “Tranquilla, senza caos”, continua la ex gieffina, “e senza quei barboni, soprattutto. Niente”, conclude, “vi aggiornerò nei prossimi giorni su tutta quella che è stata la mia esperienza e tutto il resto, un bacio”. In mezzo alla storia, Dana Saber, inoltre, ha posizionato un box per permettere ai fan di farle delle domande. “Disonestini”, è il più falso della casa del Grande Fratello Vip, scrive lei, mentre “farei prima a rispondere alla domanda su cui mi stava simpatico”, rispondendo su chi fosse il suo preferito tra gli ex coinquilini. A chi chiede “ma quanto era sporca Oriana?“, Saber risponde semplicemente con l’emoji delle feci che sorridono.

L’uscita dalla casa del GF da parte di Dana Saber

è, d’altronde, comprensibile che Dana Saber abbia reagito in modo negativo alla sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo i vari litigi e battibecchi, culminati anche con il lancio di alcuni vestiti per terra, oltre al noto “topless gate”, si è guadagnata la nomea di uno dei concorrenti più discussi, e la sua uscita dalla Casa sarebbe stata accolta con grande felicità dagli ex coinquilini. Dopo l’annuncio di Signorini, infatti, gli altri concorrenti hanno esultato, festeggiando Nicole Murgia, mentre Dana Saber è rimasta in disparte, ignorata da tutti ma impassibile.











