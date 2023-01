Dana Saber furiosa con Oriana e Luca Onestini/ “Se viene fuori il video vi denuncio”

Dana Saber pronta a denunciare Oriana e Luca Onestini per un paio di occhiali

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare scontri piuttosto singolari, anche per motivazioni bizzare. Nelle ultime al centro dell’interesse social è finita Dana Saber, protagonista di una sfuriata contro Oriana Marzoli e Luca Onestini. Il pomo della discordia sarebbe un paio di occhiali di proprietà della modella, presunto oggetto di uno scherzo da parte dei due vipponi. “Se avete fatto uno scherzo con i miei occhiali ve la vedrete con me fuori da qua“, ha sentenziato Dana Saber.

Uomini e Donne, Sonny Di Meo e Aurora Colombo stanno insieme?/"Ti ho conosciuto su Direct…"

L’ira di Dana Saber sarebbe scaturita dalla sparizione di un suo paio di occhiali, a suo dire ad opera di uno scherzo organizzato da Luca Onestini e Oriana Marzoli. La modella marocchina, nonostante le dichiarazioni di innocenza, non ha voluto sentire ragioni e si è scagliata con veemenza contro i due presunti protagonisti dello scherzo. “A me questa roba non fa ridere, ora chiedo il video al Grande Fratello e se viene fuori il video io vi denuncio“. Dana Saber annuncia quindi di voler passare direttamente alle vie legali, laddove non fosse rinvenuto il suo amato paio di occhiali.

Soleil Sorge, già finita con il fidanzato misterioso?/"Lo ha mollato lei perchè…"

Dana Saber minaccia vie legali: la reazione di Luca Onestini e Oriana Marzoli

La rabbia di Dana Saber per il presunto scherzo ai suoi occhiali non è passata inosservata ai diretti interessati, spiazzati e basiti rispetto all’esagerata reazione. In particolare Luca Onestini, almeno nei primi momenti, trovava con fatica il modo di prendere sul serio le minacce della modella marocchina. Molto più energica invece Oriana Marzoli, il linea con il suo carattere fumantino già più volte ostentato nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

“Quella bugiarda ha detto che mi denuncia, ma cosa vuole?“, reagisce così Oriana Marzoli una volta appresa la grossolana reazione di Dana Saber per la sparizione degli occhiali. L’attrice venezuelana ha anche chiamato in causa la produzione, spiegando come in confessionale le sia stato chiesto di dissociarsi e chiarire la situazione. “Io mi sono innervosita. Può spingermi e insultarmi, ma se mi dà della bugiarda mi dà fastidio e mi arrabbio“, ha chiosato Oriana, senza che la diretta interessata aggiungesse altro. L’evento ha chiaramente generato l’ilarità del web, che ora attende risvolti sulla misteriosa sparizione degli occhiali di Dana Saber.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, retroscena primo incontro/ "Quel messaggio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA