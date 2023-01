Luca Onestini, nuovo due di picche a Oriana: “Mi ha sbattuto la porta in faccia”/ Svolta su Daniele…

Luca Onestini, nuovo due di picche a Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip: “Mi ha sbattuto la porta in faccia”

Oriana Marzoli continua ad essere divisa tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip. Sembrava che fosse il primo ad interessarle di più, eppure qualche sera fa la venezuelana si è avvicinata a Dal Moro, trascorrendo del tempo a letto con lui e baciandolo. C’è però chi si chiede se Daniele non sia in realtà un ripiego per Oriana.

“Starebbe con Daniele se Luca cedesse alle sue avances?” si chiede qualche spettatore sui social, soprattutto in virtù di alcuni gesti della Marzoli. È il daytime in onda l’11 gennaio a mettere in luce un nuovo due di picche ricevuto da Oriana proprio da parte di Onestini.

Nella scena i due sono insieme, da soli, nella camera col lettone. Luca è senza maglietta e Oriana lo accarezza con la scusa di fargli il solletico. Pochi istanti dopo però Onestini le dice che è meglio se va a riposare e, palesemente, la manda via.

Oriana poco dopo si sfoga in confessionale e, con ironia, commenta il gesto di Luca: “Non mi faccio più problemi ormai, basta.” E passa a Daniele, di cui dice: “Noi abbiamo un rapporto che o ci odiamo o ci adoriamo. Lui vede come sono fatta io e questa cosa la apprezzo tanto…”. Daniele, d’altronde, non nega di sentire lo stesso per la Marzoli, di cui in confessionale dice: “Che ci sia feeling tra noi è palese. Ultimamente ci siamo un po’ avvicinati e fondamentalmente lei mi piace“. Onestini è dunque stato definitivamente ‘accantonato’ da Oriana?

