Dana Saber isolata al GF Vip?/ Giaele e Oriana: “Ha dei comportamenti scorretti”

Dana Saber viene isolata dai concorrenti del GF Vip? La replica di Giaele e Oriana

Dana Saber è al centro di diverse polemiche e litigi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Durante la puntata c’è stato un confronto diretto tra la modella italo-marocchina e gli altri inquilini. Nell’ultima settimana la “vippona” è parsa isolata dal gruppo, così Alfonso Signorini ha introdotto il discorso in diretta.

“Questo isolamento è una tattica? Oppure è veramente così isolata?” chiede il conduttore a Giaele De Donà. L’influencer risponde: “Non vogliamo isolarla è lei che si isola, ha dei comportamenti non corretti”. Dana Saber ha poi dichiarato che Oriana e Giaele l’abbiano aggredita per l’episodio della pasta, l’influencer spagnola si infuria: “Bugiarda e provocatrice, dice delle bugie“. Il conduttore ha poi chiesto ad Antonella Fiordelisi come fa ad essere amica della modella, dal momento che ha definito Edoardo Donnamaria “ipocrita, stupido, falso e cane”. La schermista ha risposto: “Lei ha detto questa cosa nel momento in cui io e lui abbiamo litigato”. A questo punto è intervenuto anche il volto di Forum svelando: “Ha dei cambi di umore da un secondo all’altro, nel secondo dopo ti sta insultando per qualche cosa”. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Dana Saber scontro con Wilma Goich in diretta: "Mi ha detto cose bruttissime"

Dana Saber e Wilma Goich sono state protagoniste di uno scontro in diretta, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Il motivo della lite verte sull’episodio in cui la modella italo-marocchina avrebbe dormito nel letto con Daniele Dal Moro, nuda. La cantante si era infuriata venendo a conoscenza della situazione e ha fatto una ramanzina alla concorrente.

Dana Saber e Wilma si confrontano anche in studio e la modella italo-marocchina dichiara: “Non riesco a capire questa cosa. Io so solo che Wilma quel giorno si è avvicinata a me e ci ha messo quasi due minuti per pensare come aggredirmi. Mi ha detto cose bruttissime. Innanzitutto non ero nuda, avevo un pantalone e un maglione pesante”. La cantante però replica: “Daniele può fare quello che vuole perché non è il mio fidanzato, è un caro amico col quale mi confido. Può fidanzarsi con chi vuole. Io sono una donna all’antica, e se qualcuno mi invita a dormire a casa sua, vado con il pigiama o vestita”.

