Dana Saber, offese in arabo per Giaele De Donà?/ Un video sul web sembra incastrarla…

Dana Saber ha offeso Giaele De Donà? Spopola il video in rete

Nelle ultime ore sta facendo scalpore tra gli appassionati del Grande Fratello Vip un nuovo capitolo dello scontro tra Dana Saber e Giaele De Donà. Secondo alcuni utenti, in un video la modella marocchina è intenta a cantare una canzoncina in arabo che nasconderebbe in realtà delle offese non da poco proprio per Giaele. Nello specifico, le presunte traduzioni hanno messo in evidenza alcune parole forti: “Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio. Ha gli occhi spaventosi, una fronte come un’autostrada ed è gelosa“.

Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, cresce l'intesa al GF Vip/ E Bradford Beck...

Il video che sta spopolando in rete e che ritrae Dana Saber lanciare invettive in arabo contro Giaele De Donà sarà sicuramente oggetto di discussione nella puntata di lunedì. Chiaramente, per ora le traduzioni sono offerte prettamente dagli utenti per cui non è ancora chiaro se effettivamente le parole della modella siano state quelle. Sta di fatto che l’astio tra le due vippone è evidente, come dimostrato dal successivo sfogo di Dana Saber rivolto ad altri coinquilini. Anche in italiano, Dana non si è limitata nel giudizio contro Giaele.

Dana Saber contro Giaele, guerra al GF Vip: "Senza carattere. Se la vedrà male con me"/ Lei sbotta "Bugiarda"

Per chi era curioso della traduzione: Dana (contro Giaele): In nome di Allah Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi brutti (inteso sempre come malocchio), e ha una fronte come un’autostrada. È gelosa… è gelosa…#GFvippic.twitter.com/wnpG0Uvuwd — Paola. (@Iperborea_) January 13, 2023

Dana Saber contro Giaele De Donà, lo sfogo della modella

L’astio tra Dana Saber e Giaele De Donà non accenna a placarsi, complice anche il carattere particolare della modella marocchina. Quest’ultima infatti, nelle ultime settimane fatica a trovare l’intesa con buona parte dei coinquilini, spesso emarginata e fraintesa. Con Giaele il poco feeling è stato evidente fin da subito e, dopo la presunta canzone in arabo, la modella ha avuto modo di chiarire nuovamente il suo pensiero negativo parlando con altri coinquilini.

Dana Saber isolata al GF Vip?/ Giaele e Oriana: "Ha dei comportamenti scorretti"

“Io sono una persona che vuole avere a che fare con chi ha carattere. Meglio Oriana che almeno ha carattere, preferisco gli scontri che la falsità”. Queste le parole di sfogo di Dana Saber che tira in ballo anche le recenti ruggini con Oriana. Continuando nel discorso, ha sottolineato quanto il suo risentimento nei confronti di Giaele sia principalmente per ragioni di mancanza di carattere. “Non dicono quello che pensano ed è una cosa che non tollero, perchè non si espongono mai“, e aggiunge: “Come posso stare in casa a giocare con Giaele che non ha carattere? Questi stanno sempre dalla parte della maggioranza, mi annoiano questi individui e non mi piacciono“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA