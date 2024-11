Dandy Cipriano si racconta ad Amici 2024: “Ho indossato una maschera”

Dandy Cipriano è il nuovo ballerino di Amici 2024. Si è conquistato il banco battendo Rebecca Ferreri in una sfida e, durante un colloquio con la sua maestra Deborah Lettieri, si è aperto per la prima volta alle telecamere del talent di Canale 5. Dandy ha 22 anni ed è già un ballerino noto nel settore hip hop, eppure, a dispetto di quanto dimostra, è un ragazzo molto introverso.

“Io sono molto timido, nascondo quello che è il vero me dimostrando il contrario, e l’ho sempre fatto.” ha raccontato Dandy alla sua coach durante una conversazione privata in sala prove. Per il 22enne, Amici 2024 potrebbe essere un’occasione non solo per avere visibilità, ma anche per crescere dal punto di vista personale: “Questo posto, secondo me, mi aiuta a dire che io sono questo e di non dovermi vergognare di essere come sono. Fuori ho sempre fatto finta di essere forte quando invece non lo ero e questo mi ha creato una maschera, una barriera. Mi sento di toglierla piano piano”.

Dandy in lacrime, Deborah Lettieri nel mirino delle critiche

“Sicuramente ci riuscirai!” è stata la replica di Deborah Lettieri allo sfogo e alle conseguenti lacrime di Dandy, che nella sua prima gara domenicale non è però riuscito a convincere Anbeta Toromani, posizionandosi tra gli ultimi posti della sua classifica. Un percorso che, dunque, inizia in salita per il nuovo ballerino di Amici 2024, così come è iniziato in salita quello della sua maestra, finita al centro delle critiche del web proprio per il comportamento avuto nei confronti della sua ex allieva Rebecca. Secondo molti telespettatori, la ballerina sarebbe stata trattata senza riguardo, mandata alla sfida senza preavviso necessario e, per di più, senza il sostegno del pubblico in studio.