Dani Alves alla Juventus?/ Contatti con il brasiliano ma spaventano le richieste

Dani Alves potrebbe tornare alla Juventus durante la sessione di calciomercato in corso. E’ questa l’ultima indiscrezione circolante e riportata dai colleghi di Goal.com. Sembra infatti che nella giornata di ieri ci sia stato un incontro a Torino fra alcuni esponenti della società di corso Galileo Ferraris, e l’esperto terzino destro della nazionale brasiliana, fresco di vittoria in Copa America con la Selecao. L’operazione non è delle più semplici visto che il giocatore chiede un biennale da 7 milioni di euro netti annui, ed inoltre, sono molte le società a lui interessate, a cominciare dal Manchester City per finire all’Inter. Per ora si tratta quindi solamente di un sondaggio concreto, e bisognerà capire se dalle parole si passerà ai fatti, e nei prossimi giorni succederà qualcosa. La cosa certa è che al futuro di Dani Alves è legato quello di Cancelo. Nel caso in cui il terzino brasiliano sbarcasse alla Continassa, a quel punto il nazionale portoghese sarà libero di fare le valigie.

DANI ALVES ALLA JUVENTUS?

Attenzione anche ad un altro scenario, quello che vede i Citizens acquistare Dani Alves e defilarsi dall’operazione Cancelo, che la Juventus non vuole cedere a meno di 60 milioni di euro. Sembra comunque scontato lo sbarco di un altro uomo sulla corsia di destra in bianconero, visto che al momento, oltre al portoghese, i campioni d’Italia vantano in rosa il solo Mattia De Sciglio, ed è noto il forte uso delle corsie da parte di mister Maurizio Sarri. Intanto la giornata di ieri è stata segnata dallo sbarco di Matthijs De Ligt a Torino; il giocatore è atterrato attorno alle ore 22:15 all’aeroporto di Caselle con un volo privato proveniente da Amsterdam, assieme alla fidanzata e alla sua famiglia. Questa mattina sosterrà le rituali visite mediche presso lo Juventus Medical Center dopo di che potrà apporre la propria firma sul contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni alla società torinese, con ingaggio da 12 milioni di euro, di cui 4 di bonus. All’Ajax andranno invece 70 milioni più 5 di bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA