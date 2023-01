Dani Alves in carcere per violenza s*ssuale/ “Non mangia, non ricorda numero moglie”

Dani Alves è ancora in carcere (custodia cautelare), dopo l’arresto di venerdì mattina con l’accusa di molestia s*ssuale. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di libertà su cauzione richiesta dalla difesa in quanto sussiste la possibilità di fuga, considerate le ampie possibilità economiche del calciatore e il suo doppio passaporto brasiliano e spagnolo, oltre alla sua residenza in Messico. La stampa spagnola ha riferito che le prime due notti trascorse dall’ex Barça e Juventus nel carcere di Brians (40 chilometri a Nord di Barcellona) sono state molto complicate: “Marca” e “Sport” dicono che il terzino verdeoro avrebbe cenato a fatica e avrebbe ricevuto le visite di un avvocato, un medico e uno psicologo. “Era relativamente calmo, ma anche emotivamente provato e poco loquace”, si legge.

Non solo: il quotidiano “La Vanguardia” aggiunge che non sarebbe nemmeno riuscito a fare la telefonata a cui avrebbe avuto diritto, in quanto non si ricordava a memoria il numero di cellulare di nessuna persona, neppure quello della moglie.

DANI ALVES ARRESTATO: AVREBBE FORNITO TRE VERSIONI DISCORDANTI

Stando a quanto riferito dal “Corriere della Sera”, Dani Alves avrebbe fornito “tre versioni discordanti nel tentativo di ricostruire quanto accaduto la notte tra il 30 e 31 dicembre nella discoteca Sutton di Barcellona. Secondo la vittima, il giocatore l’avrebbe costretta ad entrare in un bagno situato in un privé del locale”.

Il giocatore ha confermato di essere stato lì, ma per poco tempo e senza avere s*ssualmente aggredito la donna. Il giudice istruttore, però, “ritiene che il suo racconto vada in contraddizione con le prove raccolte dai Mossos, che hanno interrogato diversi testimoni, tra cui il personale di sicurezza della discoteca, raccolto diversi campioni biologici dalla toilette in cui si sarebbe consumata la violenza e visionato i filmati delle telecamere di sicurezza”. Il telegiornale del canale catalano TV3 ha asserito che Dani Alves “avrebbe raccontato in una prima versione di non conoscere la ragazza, poi di averla vista ma senza che accadesse nulla, infine che sarebbe stata lei a saltargli addosso”.

