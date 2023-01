Dani Alves arrestato a Barcellona/ Ex Juventus accusato da donna di abusi sessuali

Il terzino della nazionale brasiliana e dei messicani del Pumas, Dani Alves, sarebbe stato arrestato nelle scorse ore. Come riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport e altri media sportivi e non, l’ex Juventus e Barcellona sarebbe finito in manette in quanto accusato di aver abusato sessualmente di una donna. La presunta violenza sessuale, così come emerso ai primi del mese, sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night di Barcellona, stando a quanto riferito dalla polizia all’agenzia Associated Press. Sulla vicenda si è espresso anche il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, secondo cui Dani Alves si sarebbe consegnato stamane di sua spontanea volontà presso i Mossos d’Esquadra.

DIRETTA/ Sampdoria Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

Una volta giunto in commissariato avrebbe rilasciato una dichiarazione, dopo di che avrebbe lasciato la stessa caserma a bordo di un’auto della polizia poco prima delle ore 10:00 di oggi. Il calciatore è stato quindi trasferito presso la Ciutat de la Justicia di Barcellona dove poi dovrà recarsi in tribunale. Una vicenda che appare ancora poco chiara e fumosa, ma si sa che la presunta vittima degli abusi sessuali sarebbe una ragazza che si trovava nel nightclub catalano in compagnia di alcuni amici per fare festa.

Diretta/ Discesa Kitzbuhel: Kriechmayr ha vinto, Florian Schieder fantastico secondo!

DANI ALVES ARRESTATO: L’ENTOURAGE RIMANDA AL MITTENTE OGNI ACCUSA

Stando a quanto raccontato dalla polizia, Dani Alves avrebbe allungato un po’ troppo le mani, arrivando a toccarla sotto la biancheria intima senza che la stessa gli desse il suo consenso: un abuso in piena regola secondo il suo racconto. La donna si è recata in caserma accompagnata da amici, ma solo dopo aver denunciato l’accaduto al personale di sicurezza della discoteca, che ha attivato il protocollo previsto, ovvero, avvisare i Mossos d’Esquadra.

L’entourage di Dani Alves ha rimandato al mittente ogni accusa, spiegando che Dani Alves era a Barcellona “per poco tempo” e aggiungendo che “non è successo niente”. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata: vedremo come evolverà tutta la questione.

DIRETTA/ Discesa Cortina: Sofia Goggia ha vinto ancora! Stuhec e Weidle sul podio

© RIPRODUZIONE RISERVATA