Dani Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei/ La Smith promette novità a Ballando

Ballando con le stelle 2019 si prepara a chiudere in bellezza con una doppia puntata ma, soprattutto, all’insegna del gossip. Al centro di tutto c’è il presunto triangolo amoroso che vede come protagonisti tre perle del palco di Milly Carlucci ovvero Dani Osvaldo, Veera Kinnunen, Stefano Oradei. In particolare, in questi giorni, si è parlato molto di uno strano avvicinamento tra il concorrente di questa edizione, ovvero Dani Osvaldo, e la bella insegnante svedese Veera Kinnunen. A peggiorare la situazione sembra che i due siano chiamati a prendere parte ad uno spot promozionale del programma insieme e che, proprio per questo, Stefano Oradei, fidanzato della ballerina, avrebbe minacciato di lasciare il programma. Per mettere a tacere le malelingue lo stesso ballerino, quest’anno in squadra con Suor Cristina, ha usato i social per fare una dedica speciale alla compagna per i loro 11 anni insieme. Questo è bastato? Sembra proprio di no visto che anche oggi, a poche ore dalla diretta, si continua a parlare del presunto triangolo amoroso.

LE RIVELAZIONI DI CAROLYN SMITH

Tutto risolto? Sembra proprio di no visto che il nuovo numero di Oggi ha rilanciato la questione triangolo pubblicando una serie di foto che vedono Dani Osvaldo e Veera Kinnunen alle prese con una lite in strada:“Ogni quarto d’ora dal locale, uscivano Dani Osvaldo e Verra Kinnunen […] Erano rilassati, pieni di sorrisi, il ritratto della complicità. Oradei aveva l’aria sospettosa e contrariata“. La lite è dovuta proprio al gossip e ai pettegolezzi di questi giorni? Nella questione è intervenuta anche Carolyn Smith che ospite a Storie Italiane oggi ha rivelato che li vede tutti i giorni insieme ma che questa sera, nella nuova puntata di Ballando con le stelle, ci saranno novità importanti. Uno dei due finalmente chiarirà la situazione o è solo un modo per tenere il pubblico incollato allo schermo?

