Suor Cristina e Team Oradei/ Video, “Il mio messaggio di gioia!” (Ballando 2019)

Suor Cristina è tra i personaggi più attesi e controversi di questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2019. Per recuperare la scorsa puntata di sabato, il dance show dell’ammiraglia Rai andrà in onda oggi, venerdì 24 maggio e anche domani sera. La celebre religiosa danza con l’Oradei Team, portando in scena quasi esclusivamente balli di gruppo. Dopo l’invito da parte di Milly Carlucci di poter partecipare, Cristina ha accolto di buon grado questa nuova sfida con il desiderio di “portare un messaggio di gioia, in linea con ciò che faccio realmente”, racconta intervistata da TV Radio Corriere. Poi ha raccontato di trovarsi benissimo sia con Stefano Oradei che con il resto del Team formato da Giulia e Jessica: “Ho incontrato delle persone splendide e spero che questo rapporto continui anche dopo “Ballando”. Per la Suora, la parola competizione non esiste: “Questa è un’esperienza, sono qui per mandare un messaggio chiaro, che la vita consacrata è una cosa bellissima”. Poi ha continuato: “Donare la propria vita a Cristo non significa morire ma vivere, portare un messaggio di gioia, proprio oggi che i valori si stanno frantumando. È possibile conservarli e lottare per essi”. Dopo Ballando non sa cosa farà: “In realtà affido il mio futuro alle mani della Provvidenza”.

Ballando con le stelle 2019: Suor Cristina balla con Team Oradei

Anche Stefano Oradei ha raccontato il suo punto di vista intervistato da TV Radio Corriere. Il maestro di danza ha esordito raccontando le sue emozioni a caldo, quando aveva scoperto di dovere ballare con Suor Cristina: “È stato favoloso, è un’esperienza unica. Sono stato super felice e orgoglioso dell’occasione, motivato a fare un’esperienza innovativa, sapevo che sarebbe stato un evento magnifico”. Di seguito Oradei ha svelato che l’affinità con la religiosa cresce quotidianamente. Come per tutti i gruppi però, è servito un po’ di tempo per conoscersi meglio ma adesso è considerata una vera “allieva top”. Per quanto riguarda i difetti di Cristina, secondo il suo maestro si fa prendere un po’ dall’ansia da prestazione: ” fino a tre secondi prima di entrare in pista, teme che possa essere un disastro. Poi fa trenta o quaranta preghiere, entra e spacca”. Stefano poi ha spiegato di ballare sempre con grande entusiasmo e gioia e per lui Ballando con le stelle fin dal principio, è sempre stata una preziosa fonte per la sua crescita professionale.

Video, il tango di Suor Cristina a ballando con le Stelle 2019

