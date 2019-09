Daniel Johnston morto a 58 anni/ Addio all’artista cantautore, leggenda del lo-fi

E’ morto nelle scorse ore Daniel Johnston. Il cantautore ma anche pittore originario degli Stat Uniti, aveva 58 anni, ed è stato stroncato da un infarto nella giornata di lunedì, 10 settembre, notizia però comunicata solo poche ore fa. Definito “il più grande outsider dell’ultima scuola di cantautori americani”, Johnston, classe 1961, aveva deciso di ritirarsi dal mondo della musica, con tanto di annuncio ufficiale, due anni fa, nel 2017, per via di alcuni problemi di salute. Nei suoi ultimi concerti parteciparono personaggi del calibro di Jeff Tweedy dei Wilco, Mike Watts e Beirut, nonché i Built to Spill. Ammirato da critici e musicisti, fra coloro che più lo stimavano, come ricorda Rockol, vi era Kurt Cobain, compianto leader dei Nirvana, nonché la superstar David Bowie. Proprio Cobain indossò in un’occasione una maglietta con una stampa di un disegno realizzata dallo stesso Johnston, leggasi una rana: erano gli MTV Awards del 1992.

DANIEL JOHNSTON MORTO A 58 ANNI

Grazie a quel gesto, il defunto artista venne scoperto dal grande pubblico, e la sua fama e notorietà aumentarono a dismisura. David Bowie, invece, gli dedicò una canzone nel 2002, leggasi “Wood Jackson”. Da ragazzino era un grande fan dei fumetti, in particolare di Capitan America, e della musica dei Beatles, e in un’intervista un giorno dichiarò: «A 19 anni volevo essere i Beatles – racconta – Ci rimasi male quando mi accorsi che non sapevo cantare». Fu così che nel 1979 realizzò la sua prima audiocassetta con quattordici brani mentre due anni più, tardi, nel 1981, realizzò il suo primo lavoro ufficiale, “Songs of Pain”, che fece capire fin da subito il suo incredibile talento. Il progetto venne ispirato da un amore non corrisposto nei confronti di una ragazza, Laurie, che poi sposerà un imprenditore conoscente dello stesso Johnston. E’ comunque il 1983 l’anno in cui l’artista realizza i suoi due dischi migliori, leggasi Yp/Jump Music e Hi, How Are You?, un connubio fra un talento incredibile e una fragilità interiore che lo accompagneranno fino alla fine dei giorni

