Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sposano/ Il matrimonio a Roma il prossimo 22 giugno

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sposano

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari, dopo un lungo fidanzamento, sono pronti a sposarsi. A riportare la notizia è la rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi in edicola da mercoledì 22 maggio 2024. L’ex Miss Italia e l’imprenditore si sposeranno il prossimo 22 giugno a Roma alla presenza di tanti amici e parenti. Il matrimonio tra i due arriva dopo vent’anni di fidanzamento. Daniela Ferolla e Vincenzo Novari che oggi hanno, rispettivamente 39 e 64 anni, si sono incontrati per la prima volta nel 2004. All’epoca lei aveva poco più di vent’anni e lui 45 anni.

Nonostante la differenza d’età, la coppia ha sempre vissuto serenamente il rapporto che è diventato, anno dopo anno, sempre più importante. Dopo vent’anni di fidanzamento, dunque, la coppia è prossima al matrimonio e, prima ancora della notizia pubblicata dal settimanale Chi, l’annuncio era arrivato direttamente dalla coppia all’interno del programma “E’ sempre mezzogiorno”.

Matrimonio Daniela Ferolla e Vincenzo Novari: le parole a E’ sempre mezzogiorno

Ospite di Antonella Clerici all’interno del programma “E’ sempre mezzogiorno”, Daniela Ferolla ha parlato del prossimo matrimonio con il compagno Vincenzo Novari. “Lui è una persona veramente speciale. Ci stiamo lavorando, l’abito l’ho scelto con le mie sorelle che sono venute a Roma. Si sono emozionate, soprattutto quando è arrivato quello giusto” – ha spiegato l’ex Miss Italia ed oggi conduttrice che ha anche svelato qualche dettaglio in più sul menù – “Sarà un po’ cilentano e un po’ genovese”.

La Ferolla, inoltre, ha raccontato anche qualche particolare della lunga storia d’amore che vive con Vincenzo Novari: ” Lui si è sempre occupato di me in toto, non mi ha mai fatto mancare nulla, è una persona molto buona”. Tutto, dunque, è pronto per il grande giorno della coppia che, dopo vent’anni, coronerà l’amore con il matrimonio.











