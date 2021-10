Daniela Ferolla/ “Innamorata di Vincenzo Novari, voglio un figlio ma non ho tempo”

L’ex Miss Italia, conduttrice di Linea Verde, Daniela Ferolla, è stata ospite ieri del programma di Rai Uno, “S’è fatta notte”, condotto da Maurizio Costanzo. “Era il 2001 – esordisce la Ferolla riferendosi all’anno in cui venne eletta la più bella d’Italia – il penultimo anno di Fabrizio Frizzi, era il 10 settembre e il giorno dopo sarebbe successo tutto ciò che sappiamo e che avrebbe cambiato la storia”. Un concorso durante il quale Daniela Ferolla è stata accompagnata dalla sua mamma, purtroppo morta nel 2015: “Ci penso ancora tantissimo – ha spiegato l’ex Miss – è un qualcosa che ancora non me ne do una ragione. Avevo un rapporto molto profondo, è stata molto vicina, quando ho vinto Miss Italia ero minorenne, avevo 17 anni e mi ha seguito fino a che non sono diventata maggiorenne e li si è stretto ancora di più questo legame”. Ancora sul concorso di bellezza: “Miss Italia nasce per caso, ero in vacanza con i miei in Calabria, mi hanno notato e mi hanno chiesto se volevo fare il concorso, e io ho detto ‘proviamo’”.

“Mio padre – ha proseguito – era convinto mentre mia mamma era un po’ restia. Le selezioni sono tante, io sono stata fortunata perchè ho vinto subito. Sono abbastanza estenuanti ma basta trovarsi un bel gruppo e alla fine ti diverti. L’invidia c’è adesso, c’era prima e c’è sempre, ma io vado avanti. quando sono arrivata a Miss Italia non mi ero mai truccata, avevo appena compiuto 17 anni, per la prima volta mi ero fatta le sopracciglia, è stata una scoperta. Miss Italia a mia insaputa? Esatto, poi crescendo ho acquisito una certa sicurezza”. Sul suo storico fidanzato, Vincenzo Novari: “Sono innamorata, sono 16 anni che stiamo insieme, una bella storia lunga, mi ha detto ti amo in maniera molto semplice e naturale, guardandomi negli occhi e dicendomi questa bellissima parola. Ce lo siamo detti a Milano, eravamo in macchina, mi aveva accompagnato sotto casa”. E chissà che a breve non siano maturi i tempi per un bebè: “Un figlio prima o poi mi piacerebbe tanto, fa niente se sia maschio o femmina, basta che sia sano”, per poi aggiungere: “Vorrei fare una famiglia ma son sempre in viaggio, non ho tempo. col mio compagno ci incontriamo a Milano, Roma, a volte anche un po’ in giro, ma non viene mai in giro con Linea Verde, è molto impegnato”.

DANIELA FEROLLA: “MAI INNAMORATA DI UNA DONNA, PROGETTI FUTURI?FARE ALTRI PROGRAMMI”

Daniela Ferolla ammette di non essersi “Mai innamorata di una donna, mai successo, ma è una cosa normale, uno si innamora di una donna e di un uomo”. Sono otto anni che conduce Linea Verde, è ora di fare altro? “Mi piacerebbe fare dell’altro ma i casi della vita mi hanno portato a fermarmi un po’ di tempo a Linea Verde, prima la domenica e adesso sabato”. Sul suo partner lavorativo, Masi: “Abbiamo un bellissimo rapporto, è fondamentale per chi fa il nostro mestiere avere una squadra affiatata, anche a me come lui piace mangiare e per questo andiamo d’accordo. Andiamo d’accordo e si vede – ribadisce – si percepisce, lui è una persona splendida, lavorare con lui è veramente un piacere”.

In studio si parla anche del suo libro “Un attimo di respiro”: “Racconto tante cose, io ho avuto la fortuna di vedere posti meravigliosi quindi racconto cos’è questo attimo e dove me lo sono preso, come ad esempio la Scala dei Turchi in Sicilia dove mi sono fatto un bel bagno. L’ho scritto durante il lockdown, io sono abituata sempre a muovermi e per la prima volta dopo 8 anni mi sono fermata e mi sono detta che faccio? Non è facile quando uno è abituato come un criceto, era il momento giusto per prendermi cura di me stessa. dovevo un po’ rallentare e pensare a me in quel momento lì”. Sul suo rapporto con le tre sorelle: “Siamo quattro donne, quattro femmine, Miriam è la sorella più piccola, più piccola di me di 8 anni, la prima è Giusy che ha 8 anni in più di me, poi c’è Gabriella e poi ci sono io che sono la terza. Miriam si affida a me ma anche alle altre due sorelle, lei sta facendo la giornalista, il praticantato. L’infanzia di quattro sorelle? E’ stata felice, vivevamo un’infanzia bucolica, ecco forse da dove deriva la passione per il green, miei nonni avevano una fattoria con gli animali, andavo a fare la vendemmia, le conserve, da lì’ mi sono appassionata alla natura. Facevamo tutte queste cose belle, poi a 17 anni ho avuto l’esigenza di vedere altro e mi sono trasferita in una grande città”. Daniela Ferolla ha aggiunto: “Io sono cilentana, ma mio nonno era un po’ un normanno, biondo occhi azzurri, alto snello, mia nonna aveva i capelli scuri, occhi verdi, era alta un metro e 65, unione fra sud e nord”. Poi ha concluso: “Sono una sognatrice, sogno in continuazione anche non per forza dormendo, mi piace sognare. Nei sogni ogni tanto corro, non so dove. Cosa vorrei fare da grande? Sono contenta così, mi piacerebbe nel campo lavorativo fare anche delle altre cose, ma sono felice”.



