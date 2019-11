Daniela Manzitti/ La donna che ha denunciato Michael il figlio spacciatore (Le Ragazze)

A Le Ragazze, spazio alla storia di Daniela Manzitti, una madre coraggio che ha scelto la legalità e ha denunciato il figlio spacciatore. Michael, questo il nome del suo secondogenito, è stato arrestato dai carabinieri nel 2017 dopo più di tre mesi di latitanza. A “tradirlo” proprio una soffiata da di sua madre, che con determinazione ha rivelato alla Polizia che il ragazzo si sarebbe recato all’ospedale di Terlizzi per assistere alla prima ecografia della compagna. Ma Daniela Manzitti non si è mai pentita di ciò che ha fatto: “Quel giorno – spiega infatti al Corriere – non ho tradito mio figlio, una madre non potrebbe mai. L’ho salvato dal fare qualcosa di irreversibile”. Della vicenda, che sarà ripercorsa questa sera nel programma di Gloria Guida, i due non hanno più parlato, ma Daniela Manzitti sa di aver ricevuto il perdono di suo figlio.

Daniela Manzitti: “un abbraccio di rabbia e amore”

Michael, figlio di Daniela Manzitti, dopo la denuncia di sua madre è finito in carcere. La sua reazione non è stata però quella che tutti si attendevano da lui, e qualche tempo dopo avrebbe chiesto a sua madre di fargli visita in carcere. “Andai con Luciana, la compagna – ricorda la Manzitti nell’intervista concessa al Corriere – e non posso dimenticare il suo abbraccio. L’ho sentito pieno di rabbia, ma anche di amore”. La sua storia si è inevitabilmente intrecciata con il caso di Luca Sacchi; Daniela Manzitti ha infatti espresso tutta la sua solidarietà alla madre di Valerio Del Grosso, che proprio come lei ha avuto il coraggio di denunciare suo figlio: “Solo chi ha vissuto una situazione simile può comprenderla – spiega la donna tra le pagine del Corriere – anche se ogni storia è diversa”.

Daniela Manzitti: “Vorrei poter dire che mio figlio è un uomo libero”

La coraggiosa denuncia con la quale ha consegnato suo figlio Michael alle forze dell’ordine è stata solo il primo passo per salvarlo da quello che sarebbe potuto trasformarsi in un destino avverso. Oggi, però, il percorso giudiziario di Michael continua a complicarsi e il ragazzo è ben lontano da quello che potrebbe definirsi un vero e proprio recupero: “Vorrei poter dire che oggi è un uomo libero che ha pagato il suo debito, ma non è andata così”, spiega Daniela Manzitti al Corriere. Suo figlio è stato infatti accolto nella comunità di don Mazzi a Tursi per soli quattro mesi, prima di essere condotto in carcere a Melfi, dopo le deposizioni di due detenuti. In particolare, a pesare su Michael è oggi l’accusa di affiliazione, e anche se continua a dichiararsi innocente, oggi è costretto a scontare la propria pena in carcere: “Abbiamo presentato diverse istanze per farlo tornare in comunità – conclude Daniela Manzitti – Speriamo che il giudice prima o poi l’accolga”.



