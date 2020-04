Daniela Marzulli, fidanzata Martin Castrogiovanni/ Quando era Lorella Cuccarini…

Pubblicità

Daniela Marzulli è riuscita a non far trapelare troppe notizie sul proprio conto, anche se i telespettatori la conoscono per via del suo fidanzato Martin Castrogiovanni. Di Daniela infatti non sappiamo quasi nulla, anche se alcune voci di corridoio suggeriscono che abbia lavorato in 1992 nei panni di Lorella Cuccarini. Amante dei gatti e degli animali in genere, la bionda dagli occhi blu non dimentica mai di condividere su Instagram una foto con il fidanzato o della loro vita a due. “E si potevano mangiare anche le fragole“, scrive in un post pubblicato a fine marzo, citando una delle canzoni di Vasco Rossi. Nella foto, Martin e Daniela si trovano al mare, sorseggiano un aperitivo e dal volto di entrambi possiamo dare per scontato che fossero più che rilassati. Clicca qui per guardare la foto di Daniela Marzulli e Martin Castrogiovanni. L’intento di Daniela di realizzare una Storia seria con il compagno però è sfumata subito. Li vediamo infatti insieme, seduti sul divano e per Martin la tentazione di non fare il serio e mostrare il dito medio è troppo forte. Sarà lui poco dopo a rivelare un retroscena sulla compagna: “Ma quanto lavoro dietro a un selfie”, scrive in un’altra Storia, mostrando quanto tempo abbia impiegato la Marzulli a realizzare un singolo scatto in salotto.

Daniela Marzulli, fidanzata Martin Castrogiovanni: a quando il matrimonio?

La relazione fra Daniela Marzulli e Martin Castrogiovanni potrebbe diventare un giorno più che seria. L’ex rugbista infatti ha raccontato poco tempo fa a Verissimo di essere “innamorato pazzo” della fidanzata e di non escludere un giorno di poter allargare la famiglia con dei figli. “Ci sono tanti bimbi da adottare“, ha aggiunto poi valutando anche la possibilità di non averne di naturali. Oggi, mercoledì 15 aprile 2020, Canale 5 trasmetterà in prime-time la replica di Tu sì que vales, dove ritroveremo anche Martin Castrogiovanni. Anche se in realtà sappiamo bene che in questi giorni l’ex giocatore si sta dedicando ad un altro tipo di sport, molto più sedentario. “Padri impegnati nello smart working e figli abbandonati a se stessi”, ha scritto poco tempo fa Daniela in una Storia di Instagram. In uno dei video infatti, ha mostrato come Martin si fosse del tutto imbambolato di fronte ad un nuovo videogioco, ignorando persino lo sguardo supplicante del cagnolino di famiglia. Poi la Marzulli ha ripreso anche se stessa, mentre scuoteva la testa da un lato all’altro in segno di disapprovazione.

Foto, e si potevano mangiare anche le fragole





