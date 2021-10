Daniela Marzulli, fidanzata Martin Castrogiovanni/ “Sono l’uomo più felice del mondo”

Daniela Marzulli è la compagna di Martin Castrogiovanni, ex rugbista a 15 italiano di origine argentina oggi conduttore televisivo di successo. Da anni, infatti, Castrogiovanni si è fatto conoscere dal grande pubblico per essere tra i co-conduttori di “Tu si Que Vales”, il seguitissimo talent show di Canale 5 che conduce con Belén Rodríguez e Alessio Sakara. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla donna che ha sposato. Si tratta di Daniela Marzulli, una donna bellissima che da pochissimo è diventata la moglie. Una lunga storia d’amore quella tra il campione e l’addetta vendita che lavora per il noto brand di moda Fendi.

I due si sono conosciuti lo scorso anno in occasione di una cena di amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che, dopo un anno d’amore, hanno deciso di pronunciare il ‘lieto si’. Del resto in amore non ci sono nè tempi, ma solo il cuore.

Daniela Marzulli, chi è la moglie di Martin Castrogiovanni

Che dire: tra Daniela Marzulli e Martin Castrogiovanni è vero amore. La coppia è felicemente sposata da pochi mesi e l’ex campione di rugby dedica bellissima parole d’amore alla compagna. La donna, mamma di un bimbo nato da una precedente relazione, ha un grande dono: quello di rendere l’ex rugbista l’uomo più felice del mondo. A rivelarlo è stato proprio Castrogiovanni: “sono l’uomo più felice del mondo”. Anche la donna non si risparmia nel dedicargli bellissime parole d’amore: “mentre dormi ti proteggo. E ti sfioro con le dita. Ti respiro e ti trattengo per averti per sempre oltre il tempo di questo momento”.

Ma chi è Daniela Marzulli? La donna lavora come addetta alla vendite per il brand di lusso Fendi, ma in passato ha lavorato anche per il mondo dello spettacolo. E’ grande amica di Alessandro Preziosi, Elda Alvigini e Niccolò Fabi. Poco prima di sposarla, Castrogiovanni aveva dichiarato: “ho sempre pensato che le cose accadono quando devono accadere. Daniela è entrata nella mia esistenza senza che la cercassi, ma rendendomi subito l’uomo più felice del mondo. Ecco perché la sposo. E non vedo l’ora”.



