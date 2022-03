Daniela piange per Davide, Uomini e Donne/ “Sto vivendo una cosa bella…”

Daniela volta pagina a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Matteo Ranieri che confessa di provare un sentimento sia per Federica che per Valeria, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 29 marzo, torna ad occuparsi del trono over. La conduttrice chiama al centro dello studio Daniela. Dopo aver chiuso la conoscenza con Sergio, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere lei, Daniela ha voltato pagina cominciando a conoscere Davide, uno dei nuovi cavalieri del parterre.

MATTEO RANIERI, UOMINI E DONNE/ Bacio passionale con Valeria: "Non mi fa sentire..."

Dopo essersi sentiti per una settimana, Daniela e Davide hanno deciso di frequentarsi e, dopo due appuntamenti, entrambi raccontano di stare bene insieme e di voler portare avanti la conoscenza che potrebbe regalare ad entrambi una bella storia.

Daniela e Davide: nascerà l’amore a Uomini e Donne?

Emozionati e felici di essersi conosciuti, Daniela e Davide, al centro dello studio di Uomini e Donne, raccontano i dettagli dei loro incontri. “Siamo usciti due sere. Ci sentiamo da una settimana e sto vivendo una cosa bella”, spiega la dama che, dopo le ultime delusioni ricevute, non nasconde di stare bene con il nuovo cavaliere. “Sto conoscendo una bella persona, lui è uno spirito libero e questo fa un po’ paura. Ci siamo abbracciati e non ci lasciavamo più“, annuncia la dama.

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Prova a baciare Soraia, ma arriva il due di picche

“Mi prende tanto. E’ una donna semplice, dolce, alla mano e mi piace anche fisicamente”, annuncia Davide. Il cavaliere, poi, ricoleggandosi al discorso fatto da Franco che, nella puntata di ieri ha spiegato di vivere l’avventura a Uomini e Donne con divertimento e non con fatica considerando faticoso altro, spiega che, pur svolgendo da trent’anni un lavoro duro, non nasconde di sentire il peso di raccontare la propria vita privata in una trasmissione televisiva.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Matteo spiazza Valeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA