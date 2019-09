DANIELA TROISI/ La mamma single impegnata nel mondo della tv (Temptation Island Vip)

Daniela Troisi è una delle single di Temptation Island Vip. La nuova edizione del programma prenderà il via stasera su Canale 5 e vedrà al timone Alessia Marcuzzi. La Troisi è una delle tredici donne chiamate a indagare nella psiche dei fidanzati, scoprendo se sono fatti o meno per quella specifica relazione. La Troisi ha 39 anni ed è laureata in Psicologia. Conduttrice televisiva e speaker radiofonica, è la prima volta che lavora per Mediaset. Ma non è certo la prima esperienza nel mondo dello spettacolo: di recente è stata ingaggiata come truccatrice del film Vita, cuore, battito degli Arteteca. Lo racconta lei stessa in un’intervista a Napolispia: “Mi diplomo all’accademia di Stefania D’Alessandro, e dopo aver frequentato diversi corsi di specializzazione presso altre scuole, divento truccatrice e comincio ad operare subito nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. Inoltre mi occupo di moda e lavoro presso una tv locale (canale 8)”.

La carriera di Daniela Troisi

Quella di Daniela Troisi è la storia di una passione che si è trasformata in professione: “Un giorno qualunque, ho scelto di stravolgere la mia vita. Il mio mondo fino a quel momento mi andava stretto ed ho capito che era giunta l’ora di afferrare le redini del mio destino e cominciare a domarlo. Così, dopo aver conseguito a pieni voti la laurea in Psicologia, decido di trasformare quella che era la mia più grande passione in una vera e propria professione”. Il suo sogno, adesso, è condurre una trasmissione sulla bellezza e il benessere, “in cui poter mostrare al contempo le mie doti da truccatrice e quelle da presentatrice e, perché no, magari costruendo ad hoc una sigla tutta mia”.

“Mamma” Daniela Troisi

Daniela Troisi è purtroppo una mamma single. Su Instagram condivide spesso scatti della sua vita, in cui il primo posto è senz’altro occupato da sua figlia. Il suo è lo stile della classica “mamma amica”. In Campania, là dove abita, si divide tra lavoro e famiglia: “Da quando mi sono affacciata a questo mondo, hanno cominciato a guardarmi anche per la mia immagine e a chiedermi spesso di essere io stessa testimonial di alcune campagne pubblicitarie o di editoriali per magazine importanti, tant’è che spesso mi chiedono se faccia la truccatrice o la modella. Ma io credo che nella vita non bisogna precludersi nulla e far uscire fuori tutto ciò che si ha dentro. Non trascuro un’altra delle mie più grandi passioni da sempre, il canto, che per diversi anni è stato anche il mio lavoro, e la conduzione. Da poco sono stata in Kenya come inviata per una trasmissione sul turismo ed è stata un’esperienza eccitante”.



