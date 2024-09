Chi è Daniela Vergara, la moglie di Luca Giurato

Daniela Vergara, per oltre vent’anni, è stata la moglie di Luca Giurato che, prima di conoscere e innamorarsi della giornalista, aveva avuto un altro matrimonio da cui è nato il suo unico figlio. Diversi anni dopo la fine del primo matrimonio, Luca Giurato, storico giornalista, incontra Daniela Vergara, anche lei giornalista a Montecitorio. In una vecchia intervista, Giurato raccontò che, all’epoca, la Vergara era una giovane reporter di un’agenzia di notizie e lui si invaghì subito della voce.

“Vado a Montecitorio e chiedo ad un amico, dove potessi trovarla. Ce l’avevo di fronte a me, una creatura che definire meravigliosa è poco. Le faccio un sorriso, ma lei continuò a lavorare. Ci sono volute le 7 fatiche di Ercole, più le mie, per invitarla a prendere un caffè e poi una cena. Dopodiché da una breve convivenza siamo passati ad un matrimonio”, le parole di Giurato in un’intervista rilasciata in occasione dei suoi 80 anni.

Daniela Vergara e le parole su Luca Giurato

Quello tra Luca Giurato a cui, oggi, sarà dato l’ultimo saluto e Daniela Vergara è stato un grande amore nonostante i due, caratterialmente, siano sempre stati molto diversi. Lui più allegro ed estroverso, lei più rigida che, però, si è lasciata travolgere dall’entusiasmo del marito come ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale.

“Non era mai scontato. Quando ci siamo conosciuti, io ero un po’ irregimentata, rigida. Lui ha messo nella mia tavolozza, dove c’erano dei colorini opachi opachi, tutto l’arcobaleno di questo mondo. Luca era travolgente. Luca riusciva a farsi fare da tutti tutto quello che lui voleva, perché era una specie di serpente incantatore. Si faceva perdonare qualsiasi cosa”.

