Diretta funerali di Luca Giurato: tutte le info sullo streaming video

Oggi, venerdì 13 settembre 2024, è il giorno dell’ultimo saluto a Luca Giurato, morto a 84 anni dopo essere stato colpito da un infarto fulminante mentre si trovava a Santa Marinella insieme alla moglie Daniela Vergara per godersi gli ultimi giorni d’estate. La salma è stata così trasportata a Roma dove oggi, nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo, alle 14.30, saranno celebrati i funerali. La copertura televisiva della diretta funerali Luca Giurato, tuttavia, non è garantita dalla Rai che ha scelto di non stravolgere la programmazione per l’ultimo saluto al giornalista e conduttore.

Luca Giurato sarà così ricordato nel corso della puntata di Storie Italiane, in onda alle 10 mentre è probabile che Caterina Balivo, nel corso della puntata de La volta buona, offra al proprio pubblico collegamenti della cerimonia funebre che, dunque, non potrà essere seguita in tv.

Diretta funerali di Luca Giurato: gli ospiti presenti nella Chiesa degli Artisti

Oltre alla famiglia, con la moglie Daniele e il figlio in primis, nella Chiesa degli Artisti, per i funerali di Luca Giurato, ci saranno tanti colleghi e amici. Certa, infatti, la presenza di Mara Venier che, all’AdnKronos, ha dichiarato: “Ho sperato fino all’ultimo che non fosse vero, tra noi un’amicizia vera. Di Luca dovrei dire talmente tante cose -prosegue la conduttrice di ‘Domenica In’- ma la prima è che io devo a lui la mia conduzione a Domenica In. E’ lui che mi aveva visto in un programma di Rispoli e disse ‘voglio quella ragazza con le gambe belle’. Ci siamo visti ad una cena, dove lui era con Daniela e io con Renzo (Arbore, ndr), e fu lui che mi ha segnalò ai dirigenti Rai che poi mi hanno chiamata”.

La conduttrice di Domenica In che tornerà in onda domenica il 15 settembre sarà sicuramente presente in Chiesa e, probabilmente, con lei ci potrebbe essere anche Eleonora Daniele. Incerta, invece, la presenza di Alberto Matano che sarà poi in onda su Raiuno con La vita in diretta.