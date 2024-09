COM’E’ MORTO LUCA GIURATO? “STAVA BENE, MA ALL’IMPROVVISO…”

Com’è morto Luca Giurato? Questo pomeriggio, nel corso del consueto appuntamento del weekend con “Domenica In”, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier dedicherà uno spazio al giornalista capitolino scomparso improvvisamente lo scorso 11 settembre all’età di 84 anni; un momento non solo dovuto a una delle figure più iconiche del servizio pubblico degli ultimi trent’anni ma anche un amico della padrona di casa, protagonista assieme al marito di Daniela Vergara (di cui parliamo anche quest’oggi in un altro pezzo) di tante gag e siparietti diventati di culto. E, in attesa di scoprire come la Venier ricorderà il conduttore televisivo, scopriamo qualcosa di più su com’è morto Luca Giurato.

A distanza di qualche giorno dalla sua improvvisa dipartita, si continua a parlare non solo delle cause del decesso e di com’è morto Luca Giurato, ma anche di una presunta malattia (ipotesi, va detto, mai confermata e che non trova alcun fondamento): infatti, nonostante diversi rumors che si sono rincorsi nelle ore successive al drammatico annuncio, il giornalista Rai e conduttore tv si è spento mentre era in vacanza assieme alla sua compagna, Daniela Vergara, per un infarto fulminante a 84 anni. La coppia, infatti, si trovava assieme in quel di Santa Marinella per godersi gli ultimi scorci dell’estate 2024 quando Giurato si è sentito male.

INFARTO DI LUCA GIURATO: UN ANNO FA UNA BRUTTA CADUTA, POI…

“È stata una cosa improvvisa” ha raccontato alla stampa la 73enne giornalista spiegando che il malore ha colto tutti di sorpresa. Dunque, nel raccontare com’è morto Luca Giurato non paiono esserci altri elementi da approfondire e si è trattato di un malore inaspettato, come spiegato ancora dalla Vergara nel corso di una intervista: “Eravamo insieme (…) lui stava facendo rieducazione, però stava bene” aveva aggiunto la giornalista che ha lavorato per tanti anni al Tg2, dicendo che lo storico conduttore di “Uno Mattina” aveva tuttavia avuto “una brutta caduta un anno fa”, ma che l’incidente non aveva nulla a che fare con l’infarto che l’ha stroncato lo scorso 11 settembre.

Parlando al ‘Giornale’ di com’è morto Luca Giurato e delle ultime ore di vita del marito, Daniela Vergara aveva rivelato che l’84enne non solo era in buona salute ma che, durante la rieducazione a cui si sottoponeva, “era coccolato e tranquillo”. Insomma, la scomparsa del conduttore romano ha lasciato sgomenti tutti, dal pubblico che l’ha seguito per anni ai suoi colleghi e amici nella lunga esperienza nel servizio pubblico. Intervistato dal ‘Messaggero’, Furio Colivicchi, presidente dell’Anmco (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), ha provato a dare da esperto la sua versione dei fatti: “È molto probabile si sia trattato di un infarto che ha coinvolto una grande area del muscolo cardiaco” aveva raccontato il cardiologo sottolineando che possa essere stata questa la causa del “decesso improvviso ed immediato”.