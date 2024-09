Ci ha lasciati improvvisamente, un vuoto che non ci si aspettava di provare e che ha colto di sorpresa non solo gli addetti ai lavori ma soprattutto gli affetti più cari di Luca Giurato. Lo si evince dalle parole toccanti e commosse di sua moglie Daniela Vergara, intervistata da Il Giornale. Un amore che li ha uniti anche nella professione oltre che nella vita e che, per entrambi, ha colorato il cammino con ricordi e aneddoti che resteranno per sempre nel cuore della conduttrice.

“Luca era un uomo coinvolgente, in tutto. Nelle sue cose, nelle tue. Poi non è facile convivere facendo lo stesso mestiere ma noi ci riuscivamo. Lui è stato sempre il mio primo fan e ha sempre goduto dei miei successi”. Inizia così Daniela Vergara – moglie di Luca Giurato – nel ricordare la bellezza umana del conduttore, soprattutto prendendo ad esempio il modo di vivere la condivisione della medesima attività professionale. “Non siamo mai stati in competizione, però per strada fermavano lui che aveva un pubblico più pop e ne ero felice… Aveva una tale capacità di mettere tutti a proprio agio che non potevi non volergli bene”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata per Il Giornale, Daniela Vergara – moglie di Luca Giurato – si è lasciata andare ad una toccante sequenza di elogi e parole al miele per il compianto marito e collega: “Era un uomo solare che mi ha insegnato molto; con la sua fantasia, il suo modo di vedere le cose con la sua moralità assoluta, totale”. La conduttrice ha poi aggiunto: “E’ stato un marito mai scontato, quando ci siamo conosciuti io ero un po’ irregimentata, rigida. Lui mi ha messo nella mia tavolozza, dove c’erano dei colorini opachi, tutto l’arcobaleno di questo mondo”.

Con grande forza Daniela Vergara è riuscita a raccontare anche il momento del malore che ha ingiustamente portato suo marito Luca Giurato a passare a miglior vita. “Quando è stato colpito dall’infarto eravamo insieme a Santa Marinella. Lui ha avuto una brutta caduta un anno fa; stava facendo rieducazione. Però stava bene, eravamo a casa; è stata una cosa improvvisa”. In conclusione, la moglie del conduttore ha impreziosito con un simpatico aneddoto riferito a una delle poche discussioni avute. “Quando cominciò la rassegna stampa in tv faceva sempre degli scarabocchi col pennarello sui titoli che commentava. Io, quando tornava a casa, gli spiegavo come doveva usare il pennarello, come doveva essere ordinato. Mi ricordo che lui mi guardò stupito e mi disse: ‘Ma io so fare così’”.